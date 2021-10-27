Göztepe’de Ideye gidiyor

Süper Lig'de düşme potasından bir türlü kurtulamayan Göztepe'de ilk yolcu belli oldu. Geçen sezon başında kadroya dahil edilen ancak bir türlü bekleneni veremeyen golcü Brown Ideye, yeni teknik direktör Nestor El Maestro'nun da gözüne giremedi. Mevcut kadroda kötü bir sezon geçiren Adis Jahovic ve Cherif Ndiaye'nin de gölgesinde kalan Nijeryalı futbolcuyla devre arasında yolların ayrılması bekleniyor.

Sezon başında kulüp bulamadığı için elde kalan ve sadece 3 maçta 11 dakika süre alabilen Ideye, geçen yıl ise 30 lig maçında sadece 2 gol, 3 asistlik performans sergilemişti. 33 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla bu kez devre arasında yollarını ayırmayı planlayan Göztepe, yeni bir forvet transferiyle ileri uçtaki soruna çözüm bulmayı planlıyor.

10 MAÇTA 9 GOL

Hücum hattında görev yapan Cherif Ndiaye iki, Adis ise bir kez rakip fileleri sarstı. Orta alandan skor katkısını çok az olduğu sarı-kırmızılı ekip, 10 maçta 9 gol atarak ligin en az golle buluşan üç takımından biri oldu.

BUREKOVİC BELİRSİZ

Göztepe'nin Trabzonspor ile oynadığı son maçta sakatlanarak oyundan çıkan Dzenan Burekovic'in durumu belirsizliğini koruyor. Berkan Emir'in yerine sol bekte son iki haftadır on birde forma giyen futbolcunun adalesinde oluşan ödem nedeniyle MR'ı ancak dün çekilebildi. MR sonuçlarına göre Boşnak savunmacının durumu belli olacak. Ayrıca takımdan ayrı çalışan Halil Akbunar'ın da Alanya maçında oynaması zor gözüküyor. Stoper Wilker sakatlığını atlatarak takıma döndü.

ATINÇ NUKAN FORMAYI KAPTI

GÖZTEPE'DE savunmada yaşanan sakatlıklar ve performans düşüklüğü Atınç Nukan'a yaradı. Sezonun ilk iki maçında banko oynadıktan sonra 6 maçta yeşil sahaya hasret kalan 28 yaşındaki savunmacı, defansta Marko ve Wilker'ın sakatlığı, Dino'nun da cezası nedeniyle son iki maçta formasına kavuştu. Kasımpaşa maçında cezalı Dino'nun yerine görev alan Atınç, Trabzon karşısında da Atakan'dan formayı kaparak üst üste iki maça on birde başladı. Atınç, Sırp teknik patron Maestro'nun da gözüne girmeyi başardı.

■ BURAK HAKERLER