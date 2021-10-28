Sakatlık kabusu

Süper Lig'de son 5 sezonun en kötü başlangıcını yaparak 10 haftada düşme potasına çakılan Göztepe'ye sakatlıklar kabus gibi çöktü. Sarı-kırmızılı ekipte sezon başından bu yana 8 aynı sakatlık vakası yaşandı. Özellikle savunma oyuncularının sakatlık yaşadığı Göz-Göz'de, teknik heyet istikrarı yakalamakta hayli zorlandı.

MİHOJEVİC SIKINTISI

Sarı-kırmızılılarda, Trabzon maçında forma giyemeyen kaptan Halil Akbunar'ın ardından Dzenan Burekovic de sakatlanarak tedavi altına alındı. Sezon öncesi stoper Marko Mihojevic ilk yarıyı kapatırken, Burekovic ilk iki maçta da sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

Ayrıca, stoper oyuncusu Dino Arslanagic, Sivas maçında mide rahatsızlığı nedeniyle takımını yalnız bırakırken golcü Ege Özkayımoğlu 7 hafta, sağ bek Murat Paluli 4 hafta, savunmanın ortasında görev yapan Wilker Angel ise iki hafta sahalardan uzak kaldı. Halil'in pazar günü Alanya maçında da forma giymesi zor gözükürken, Burekovic'in de zorlu deplasmanda oynamayacağı açıklandı.

BAŞKAN SEPİL'DEN GÖZ-GÖZ'E MARKAJ

GÖZTEPE'DE Başkan Mehmet Sepil, takıma büyük destek veriyor. Alınan kötü sonuçların ardından düşme potasına giren sarı-kırmızılı futbolcuları pazar günü deplasmanda oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi bir an olsun yalnız bırakmayan Sepil'in zamanının büyük çoğunluğunu Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde geçirdiği bildirildi. Hem teknik direktör Nestor El Maestro hem de futbolcularla yakından ilgilenen başkan Sepil'in sürekli takımla temaslarda bulunduğu ve her seferinde oyunculara güven aşıladığı kaydedildi. Sepil, "Benim sizlere olan inancım tam. Taraftarımız iyi mücadele gösterildiği zaman bizi alkışlarla uğurladı. Bu şekilde devam edelim, mutlaka iyi sonuçlar da gelecektir" dedi.

GÖZTEPE KENDİ KADERİNİ KENDİSİ ÇİZECEK

SÜPER Lig'de 4 haftadır düşme potasından kurtulamayan Göztepe, pazar Alanyaspor önünde deplasmanda çok zor bir maça çıkacak. Ligde 10 hafta sonunda 8 puanla 18. sırada yer alan Göz- Göz, 3. sıradaki Alanya ve 7. sıradaki Konyaspor'la kendisi için hayatii karşılamalar oynayacak.

■ BURAK HAKERLER