Göztepe’de Didavi harekatı

Devre arasında orta sahasını güçlendirmek isteyen Göztepe'nin bu bölgeye yönelik girişimleri başlarken sarı-kırmızılıların Stuttgart forması giyen Daniel Didavi'yi de yakın takibe aldığı öne sürüldü. Oyunu yönlendirecek bir isim peşinde olan Göz- Göz'ün sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek olan yıldızın şartlarını araştırdığı gelen haberler arasında. 4 sezondur Stuttgart'ta oynayan tecrübeli 10 numaranın aynı zamanda kanatlarda da görev alabilmesi transferi için önemli bir ayrıntı olarak masada duruyor.

233 MAÇTA 54 GOL ATTI

Kariyerine yine Stuttgart'ta başlayan ardından çeşitli dönemlerde Nürnberg ve Wolfsburg formaları da giyen oyuncu toplamda 233 karşılaşmada 54 gol atmayı başardı. Göztepe yönetiminin sözleşmesi sezon sonunda bitecek ismi uygun bir bonservis bedeli ile kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

7 MAÇTA 1 ASİST

Göztepe'nin transfer listesinde yer alan Didavi bu sezon forma giydiği 7 lig maçında gol atamazken 1 kez asist yaptı. 31 yaşındaki başarılı oyuncu Union Berlin mücadelesinde gol pasını vermişti.

GÜRSEL AKSEL STADI BEREKETİ

GÖZTEPE'DE, ticari direktör Sinan Öznur, önemli açıklamalarda bulundu. Gürsel Aksel Stadı'nda birçok faaliyete imza attıklarını belirten Öznur, "Stadyumumuzu Gençlik Spor Müdürlüğü'nden kiralamak suretiyle devir aldıktan hemen sonra ilk etapta bazı amatör şubelerimizi buraya taşıdık. Şu an için 400'den fazla sporcunun eğitim gördüğü salonumuzda judo, eskrim, okçuluk, cimnastik ve masa tenisi branşlarımız bulunuyor. İleriye yönelik olarak merkez mağaza ve kulüp müzesi yine stadyum meydanına bakan tarafta planladığımız yerde yer alacak. 1 Kasım tarihinde faaliyete geçecek olan otoparkımız ile maç günleri dışında hizmet vermeye başlıyoruz" dedi.