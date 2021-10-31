Alanyaspor - Göztepe | CANLI ANLATIM

Süper Lig mücadelesi Alanyaspor – Göztepe maçıyla devam ediyor. Aytemiz Alanyaspor Süper Lig'in 11. hafta maçında sahasında İzmir ekibi Göztepe ile mücadele ediyor. Göztepe maçının ev sahibi Alanyaspor, bugüne kadarki karşılaşmalarında 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son 6 maçta tek galibiyeti bulunan Göztepe ise deplasmanda galibiyet arayacak.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Milunovic, Mevlja, Tayfur Bingöl, Fatih Aksoy, Umut Güneş, Emre Akbaba, Efecan, Davidson, Diedhiou

Göztepe: İrfan Can, Murat, Atakan, Dino, Kahraman, Dzenan, Obinna, Soner, Yalçın, Cherif, Adis Jahovic

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadele Mete Kalkavan tarafından yönetiliyor, beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor.

ALANYASPOR'LA 9. RANDEVU

Süper Lig'de rakibiyle 9. kez karşılaşan Göztepe, daha önceki müsabakalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 13 gole imza atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 11 gol gördü.