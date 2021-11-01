Göztepe kahroldu

SÜPER Lig'de geçen hafta Trabzonspor önünde iyi oynamasına rağmen gülemeyen Göztepe, dün de Aytemiz Alanyaspor deplasmanında 2-1 öne geçmesine rağmen 89. dakikada yediği golle galibiyeti kaçırdı: 2-2. Göz-Göz henüz 3. dakikada kalesinde şok bir gol gördü. Savunmadan hızlı çıkan Alanyaspor'da sağ kanatta topla buluşan Efe Can, yerden içeriye kesti. Ceza sahasında topun gelişine düzgün bir vuruş yapan Davidson, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 1-0. 43. dakikada defansın arasına atılan ara pasına hareketlenen Ndiaye'nin, ceza sahası sağ çaprazından çektiği sert şut direğe çarparak taca çıktı. İlk yarı bu skorla biterken ikinci yarıda daha etkili bir Göztepe vardı.

İKİNCİ YARIDA GOLLERİ BULDU ANCAK...

62. dakikada Lourency ceza sahası içi sol çaprazından topu içeriye çevirdi, Tijanic topa dokundu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1. 78. dakikada defanstan seken topu takip eden Lourency, kalesini terk eden Serkan Kırıntılı'nın üzerinden kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını öne geçirdi: 1-2. 89. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde Milunovic'in kafa vuruşu defansa çarpıp ağlarla buluştu: 2-2. 90+5. dakikada Efecan kafa vuruşu yaptı, çizgi üzerinde savunmadan seken top kornere gitti. Karşılaşma 2-2 sona erdi.

ATINÇ NUKAN ŞOKU YAŞANDI

GÖZTEPE'DE Alanyaspor ile oynanan maç öncesi sakatlık şoku yaşandı. Sarıkırmızılılarda savunmada forma giyen stoper Atınç Nukan, sakatlanınca maç öncesi kadrodan çıkarıldı.

Atınç'ın yerine dün Atakan savunmada forma giyerken teknik direktör Nestor El Maestro, Trabzonspor maçına on birde başlayan Lourency'nin yerine Soner oyuna dahil oldu. Soner orta alandaki görev yerine dönerken Yalçın ise bu kez ileri uçta kanatta forma giydi. Göz-Göz'de sakatlığı süren Marko Mihojevic'in yanı sıra kaptan Halil Akbunar da Trabzonspor maçının ardından dün de kadroda yer almadı. Trabzonspor maçında sakatlanan sol bek Dzenan Burekovic ise dün forma giydi.

Senol KANTÜRK yorumladı

BİR PUANIN SAHİBİ IRFAN CAN

Göztepe'nin sezonun flaş takımlarından Alanyaspor'la deplasmanda berabere kaldı. Bülent Korkmaz ile müthiş çıkış yapan ev sahibi ekip bir çok kesim tarafından maçın kesin favorisiydi. Göztepe ise El Maestro yönetiminde istediği sonuçları alamıyor hatta hocanın geleceği bile tartışma konusuydu. Alanya Stadı'ndaki yerimi aldım, esame listesine bakıp kim nerede oynuyor derken Alanyaspor'un golü geldi. Maçın başında gelen gol Göztepe'de moralleri bozdu. İlk yarı boyunca Göztepelilerin inanılmaz ve tanınmaz bir şekilde mücadele etmesi birçok Göztepe taraftarını kara kara düşündürmüştür.

YERINDE DEGISIKLIKLER

İkinci yarı başlarken Lourency ve Berkan hamlesinden sonra Göztepe yavaş yavaş oyuna ortak oldu. Tijanic de dahil olunca Göztepe kendine geldi. Tijanic buluştuğu ilk pozisyonda takımın beraberlik golünü attı. Bana göre sahanın yıldızı Lourency. 78. dakikada Göztepe'yi öne geçiren golü atınca ilk yarıdaki oyunu düşündüm. Hocam Yalçın'a nasıl 60 dakika sabrettin? Hele son haftalarda adeta sahada gezinen Ndiaye'ye nasıl sabrettin? Yaptığın üç değişiklik seni maça ortak etti. Oyuncu değişikliklerinde geç kaldın bunu kabul et. Maçın analizini yaparken 'Lourency ve Tijanic'i neden yedek oynattım?' diye umarım bir özeleştiri yaparsın.

2. YARIDA ÇOK IYIYDI

Oyunun son bölümlerine doğru ev sahibi beraberlik için yüklenmeye başladı. İrfan Can bir çok pozisyonda başarılı oldu ancak bir pozisyonda Adis'e çarpıp yön değiştiren topa yapabileceği bir şey kalmayınca golü gördü. Uzatma dakikalarında İrfan Can'ın çıkardığı pozisyonları sayamadım bile! Göztepe ikinci yarı çok iyi oynadı fakat maçın sonundaki yediği golle bir puanla ayrılmak zorunda kaldı.