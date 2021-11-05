Göztepe değişecek

Göztepe'de kritik Konyaspor maçı öncesinde rotasyon gündeme geldi. Sarı-kırmızılılar, pazar günü İzmir'de 13.30'da oynanacak olan mücadele öncesi sakatlık, ceza ve performans düşüklüğü nedeniyle değişime gidecek. Kaleci İrfan Can, Halil Akbunar ve Atınç'ın sakatlıklarının sürdüğü Göztepe'de, orta saha oyuncusu Obinna da cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Teknik direktör Nestor El Maestro, Yalçın ve Ndiaye'yi de form düşüklüğü nedeniyle kulübeye çekmeyi planlıyor.

'HAZIR OL' EMRİ

Sarı-kırmızılılarda, durumu belli olmayan İrfan'ın yerine Arda Özçimen'e 'Hazır ol' emri verilirken, idmanlara katılan Halil riske edilmeyecek. Atınç'ın yokluğunda Sırp teknik adamın savunmada Atakan, Dino ve Kahraman üçlüsünü bozmayıp Obinna'nın yerine Beykan'a şans vermesi bekleniyor. Yalçın'ın yerine Lourency'nin forma giymesine kesin gözüyle bakılırken, golcü Ndiaye'nin yerine de Tijanic on biri zorluyor.

SONER CEZA SINIRINDA

GÖZTEPE'DE 11 haftalık süreçte direkt kırmızı kartla oyun dışı kalan Beykan Şimşek'in yanı sıra 4 sarı karta ulaşan as oyunculardan Dino ve son olarak Obinna cezalı duruma düşmüştü. Alanya maçında on birdeki yerine dönen Soner de 3 sarı karta ulaştı. Alanya'da sarı kart gören Soner, Konya karşısında kart görmesi halinde Kayseri deplasmanında forma giyemeyecek.

NDİAYE GÖZDEN DÜŞTÜ

Göztepe'de suskun golcü Cherif Ndiaye, bu sezon hayal kırıklığı yarattı. Geçen sezon gösterdiği performans sonrasında yaz transfer döneminde Gorica'dan bonservisi alınan Senegalli, performansıyla sınıfta kaldı. 11 haftalık süreçte sadece iki kez sahneye çıkarak gol atan Cherif Ndiaye, Alanyaspor maçı sonrası eleştirilerin ana hedefi oldu.

SADECE 2 GOL KAYDETTİ

Son haftalarda yakaladığı fırsatları cömertçe harcayan futbolcu gözden düşerken, formasını da kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Ndiaye, Göztepe'nin 2-1 kazandığı Başakşehir maçında 1 gol atıp, bir asist yaparken, Galatasaray maçında da tek golü kaydetmişti.

■ BURAK HAKERLER