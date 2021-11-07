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Göztepe 0-2 Konyaspor (MAÇ SONUCU)

Süper Lig'in 12. haftasında heyecan oynanan maçlarla devam etti. Ligde, İzmir temsilcisi Göztepe ile Konyaspor İzmir'de karşı karşıya geldi. Mücadele konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri, Sokol Cikalleshi kaydetti.

Göztepe 0-2 Konyaspor MAÇ SONUCU

07.11.2021, 13:30 Güncelleme Tarihi: 07.11.2021, 16:16

Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 mağlup olan İzmir temsilcisi Göztepe, iç sahada üst üste 4. kez sahadan puansız ayrıldı.

İttifak Holding Konyaspor mağlubiyetiyle bu sezon 7. yenilgisini alan Göztepe, 12. haftada 9 puanda kaldı. İç sahada üst üste 4. yenilgisini alan sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda hiç gol atamadı.

KONYASPOR PUANINI 23'E ÇIKARTTI
Müsabakanın ilk yarısını Sokol Cikalleshi'nin golüyle 1-0 önde tamamlayan İttifak Holding Konyaspor, ikinci yarıda da Cikalleshi'nin golüyle 2-0 üstünlük kurdu. Karşılaşmayı 2-0 üstün tamamlayan Konya temsilcisi puanını 23'e çıkarttı.

Süper Lig'de Göztepe maçı öncesinde dış sahada 4 maçta 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan İttifak Holding Konyaspor, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ardından ikinci deplasman galibiyetine ulaştı.

GÖZTEPE'YE GOLLER ESKİ OYUNCUSUNDAN
Göztepe'de daha önce forma giyen isimlerden Serdar Gürler ve Sokol Cikalleshi takımlarının iki golünü atmasını sağladı. Serdar Gürler'in pas verdiği pozisyonlarda Sokol Cikalleshi meşin yuvarlağı iki kez ağlara göndermeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısında Göztepe'de Adis Jahovic, İttifak Holding Konyaspor'da ise Zymer Bytqi sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Yalçın Kayan'ın 45. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldığı Göztepe'de son bölümde sakatlanan Kerim Alıcı'nın da çıkmasıyla, sarı-kırmızılı ekip karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.

Müsabakayı 6777 seyirci takip etti.

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