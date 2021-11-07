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Tek hedef üç puan

Süper Lig’de düşme potasında yer alan Göztepe, bugün 13.30’da sahasında Konyaspor’u ağırlıyor

Tek hedef üç puan

7.11.2021

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe, bugün Konyaspor ile evinde karşı karşıya geliyor. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak olan karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Göz-Göz, eski teknik direktörü İlhan Palut'un görev yaptığı Konyapor'u yenerek yeniden çıkışa geçmeyi planlıyor.

İRFAN VE HALİL BELİRSİZ
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları süren Marko, Burekovic ve Atınç'ın yanı sıra kart cezalısı Obinna Nwobodo forma giyemeyecek. Omuzunda sakatlığı bulunan kaleci İrfan'ın durumu ise bugün belli olacak. Halil'in ise riske edilmesi beklenmiyor.

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