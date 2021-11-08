Göztepe’yi eskileri yaktı

GÖZTEPE, sahasında Konyaspor'a mağlup oldu: 0-2. 11. dakikada Jahovic'in çizgiye yakın bir noktadan ceza sahasına çevirdiği topta, Konyaspor defansından dönen topa dokunan Lourency'nin şutu sol direk dibinden auta çıktı. 18'de Konyaspor defansından seken topa gelişine vuran Yalçın Kayan'ın şutunda kaleci Sehic, topu kurtardı. 23'te Endri'nin kafayla indirdiği topa ceza sahası çizgisi üzerinden vuran Skubic'in şutunda top üst direğe çarparak oyun alanını terk etti. 25'te Serdar Gürler çalımlarla girdiği ceza sahasında çizgiye inerek topu kale önüne çevirdi, arka direkte bulunan Cikalleshi topa dokunarak ağlara gönderdi: 0-1.

CİKALLESHİ SKORU BELİRLEDİ

45+6'DA Kahraman, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonrasında elle temas tespit edilerek gol iptal edildi. 55'te ceza sahası dışından Tijanic'in sert şutunda direkten dönen topu savunma kornere uzaklaştırdı. 70'te Lourency'nin yaptığı ortada ceza sahası içindeki Ideye Brown'ın kafa vuruşunda, kaleci Sehic topu kontrol etti. 72'de İttifak Holding Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan hızlı gelişen atakta Serdar'ın pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Cikalleshi güzel vuruşunda, skoru ilan eden golü kaydetti: 0-2.



YALÇIN KAYAN KIZARDI, AĞLADI

Göztepe'nin genç oyuncusu Yalçın Kayan, ilk yarının sonlarında rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü. Hakeme itiraz eden Yalçın gözyaşlarına hakim olamazken Göztepeli Soner ve eski takım arkadaşı Serdar Gürler sahada sakinleştirmeye çalıştı. Öte yandan Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, Konyaspor maçı on birinde değişime gitti. Sırp teknik adam sakatlığı geçen stoper Atınç'a Atakan'ın yerine forma verdi. Orta alanda cezalı olan Obinna'nın yerine Yalçın'ı bu bölgeye çeken Maestro, geçen hafta yedek soyunan Lourency'yi kanatta görevlendirdi. Sol bekte Burekovic'in yerine ise Berkan oynadı.





ADİS ŞOKU

GÖZTEPE'DE sakatlar kervanına dün Konyaspor karşısında golcü Adis Jahovic de katıldı. Sarı-kırmızılı futbolcu maçın 12. dakikasında bir pozisyonda sakatlanarak oyuna devam edemedi. Yerini Tijanic'e bırakan Makedon yıldızın adale problemi yaşadığı öğrenilirken, oyuncunun son durumu çekilecek MR'dan sonra belli olacak.