Göztepe’nin canı sıkıldı

Spor Toto Süper Lig'de zor bir sezon geçiren Göztepe'nin aksilikler yakasını bir türlü bırakmıyor. Ligde 12. haftada evinde Konyaspor'a 2-0 yenilerek ağır bir yara alan Göz-Göz, puan tablosunda 19. sıraya kadar geriledi. Her geçen hafta irtifa kaybeden, sakatlık ve cezalarla boğuşan sarı-kırmızılılar, Konya maçında yeni kayıplar verdi. Maçın başında golcü oyuncu Adis Jahovic, ikinci yarıda da savunmanın sigortası Dino Arslanagic sakatlanarak oyuna devam edemedi

LİGİN DİBİNE DOĞRU GİDİYOR

Konya maçına cezalı Obinna'dan yoksun çıkan Göz-Göz, ilk yarının sonlarında orta sahadaki genç oyuncusu Yalçın Kayan'ın kırmızı kart görmesiyle büyük bir şok daha yaşadı. 10 kişi kaldığı maçta pozisyonlar da bulan Göz-Göz skor üretemeyince sahadan boynu bükük ayrıldı. İzmir ekibi, 12 hafta sonunda Süper Lig'de sahasında en az puan toplayan ekip oldu. 6 maçta 1 galibiyet, 5 yenilgi ile 3 puan alan sarı-kırmızılılar, sahasında gol yollarında da etkisiz kaldı. İzmir'de fileleri sadece 2 kez sarstı, kalesinde 8 gol gördü.

MAESTRO FUTBOLDAN MEMNUN KALDI

GÖZTEPE Teknik Direktörü Nestor El Maestro, Konyaspor maçı sonrası, "Sahada her zamanki gibi iyi işler yaptık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İstediğimiz oyunu sahaya yansıttılar. Ancak sonuç olarak puana sahip olamadık. Bizi en çok bu üzüyor" şeklinde konuştu.

İRFAN CAN GOLCÜLERİ ELEŞTİRDİ

Göztepe'nin başarılı file bekçisi İrfan Can Eğribayat, 2-0'lık yenilgiyle sona eren Konyaspor maçı sonrası hücum oyuncularını eleştirdi. Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan 23 yaşındaki eldiven, golcülerin performansına sonunda isyan etti. İrfan, "Elimizden geleni yaptık ama olmayınca olmuyor. Gol atamadığınız zaman puan alamıyorsunuz. Benim yaptığım kurtarış bir etki etmiyor. Bitirici bir oyuncuya ihtiyacımız var. Hücum oyuncularının gol atmaları lazım ki biz de puan alalım" dedi. İrfan Can'ın bu açıklamaları on binlerce taraftarın duygularına tercüman olurken sosyal medyada da gündem oldu. Sarı-kırmızılı ekibe geçen sezon başında 1. Lig ekibi Adanaspor'dan transfer olan İrfan Can'ın yaz transfer döneminde adı sık sık Galatasaray ve Fransa Ligue 1 ekipleriyle de anılmıştı.

HÜCUM HATTI SESSİZ KALDI

Göztepe'de golcüler bu sezon suskunluğa büründü. Sarı-kırmızılılar, Konya maçını skor üretemeden tamamlarken bu sezon 2 gol atan Ndiaye hasretini 5 maça çıkardı. Sakatlanıp oyunda çıkan Adis Jahovic 12 maçta bir golde kalırken, sonradan oyuna giren Ideye ise forma giydiği 5 maçta da fileleri havalandıramadı

TARİHİ FARKI ÖNLEDİ

İRFAN Can, Alanya'da yaşadığı sakatlık sonrası son anda sağlık heyetinin kararıyla Konya maçına çıktı. İrfan, kalesinde gördüğü iki gole rağmen, İzmir'de yaptığı başarılı kurtarışlarla adeta farkın açılmasını önleyen isim oldu. 23 yaşındaki genç eldiven 2. yarıda 4 net pozisyonu kurtardı

ESKİ TEKNİK ADAM ILHAN PALUT ZİRVE YARISINDA

GÖZTEPE'DE 1.5 sezon teknik direktörlük görevinde bulunan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Konyaspor'u şaha kaldırdı. Hatayspor'un başında 1. Lig'de çalışan ve Göztepe ile ilk Süper Lig deneyimini yaşayan genç teknik adam, başarısız olduğu gerekçesiyle gönderilmişti. Göztepe'den ayrıldıktan sonra eski takımını iki maçta da mağlup etmeyi başaran Palut, yeşil-beyazlıları zirve yarışına ortak etmeyi başardı. Palut yönetimindeki Konyaspor 12 maçta sadece 1 mağlubiyetle 23 puan toplayıp 3. oldu. Göztepe, daha önce ilk kez Süper Lig'de teknik direktörlük yapan Tamer Tuna'nın ardından Türk futboluna bir teknik adam daha kazandırdı.

■ BURAK HAKERLER