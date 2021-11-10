GÖZ-GÖZ’ün en kötü sezonu

Süper Lig'de düşme potasından kurtulamayan Göztepe, en kötü sezonunu geçiriyor. Türkiye'nin en üst liginde 5. sezonun geçiren Göz-Göz 12 haftayı 9 puanla 19. sırada tamamlarken en kötü puan ortalamasını yakaladı. 12. haftalar baz alındığında en kötü dereceyi de elde eden Göz-Göz, evindeki en kötü performansını sergiledi. 4 sezonda İzmir'de sahayı rakiplerine dar eden sarı-kırmızılılar, bu üstünlüğünü kaybetti. Sarı-kırmızılılar, iç sahada 6 maçta 3 puan aldı, 5 yenilgiyle dibe vurdu.

GÜRSEL AKSEL'İN DE UĞURU KALMADI

Genel tabloda 12. haftaları 2017-18, 2018-19 ve geçen sezon 18 puan, 2019-2020 sezonunda da 16 puanla geçen Göz-Göz, bu sezon ise sadece 9 puanda kaldı. İç sahadaki istatistiklerde de sarı-kırmızılıların düşüşü göze çarptı. Son hafta ligde kaldığı 2018-2019 sezonunda bile 6 maçlık süreçte sahasında 15 puan toplayan Göz-Göz, 2017-18 ve 2019-20 sezonlarında 8'er puan, geçen sezon da 11 puan almıştı. Göz-Göz sahasında attığı 2 golle de en az skor ürettiği dönemi yaşıyor.

ESKİ GÜNLERİ ARATIYOR

GÖZTEPE'NİN yıldız golcüsü Adis Jahovic eski günlerini arattı. Geçen sezonun devre arasında İzmir'e dönen Makedon oyuncu, bu sene yalnızca 1 gol atabildi. Kasımpaşa deplasmanında sevinç yaşayan 34 yaşındaki futbolcu, beklenen katkıyı sağlayamadı. Sarı-kırmızılı ekibin 2016-17 sezonunda 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmasında pay sahibi olan Adis, 2017-18 sezonunun devre arasında Konyaspor'a transfer olmuştu. 34 yaşındaki golcü oyuncu sarı-kırmızılı ekipteki ilk döneminde 51 karşılaşmada 35 gol atarak kulübün en golcü yabancı oyuncusu olarak tarihe geçmişti.

ÇÖZÜM BULAMADI

Göztepe'nin kötü gidişine Sırp teknik direktör Nestor El Maestro da çözüm olamadı. Takımın başına Ünal Karaman'ın yerine üçüncü hafta geçen 38 yaşındaki genç teknik adam 9 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi alarak sadece 7 puan topladı. Maestro, maç başına 0.78'lik bir puan ortalaması tuttururken bundan önceki teknik direktörlerin performansının gerisinde kaldı. Göztepe'nin daha önceki teknik patronlarından Ünal Karaman 24 haftada 1.17, İlhan Palut 47 maçta 1.26, Tamer Tuna da 22 karşılaşmada 1.14'lük bir oran yakalamıştı. Ekim başındaki milli arada sistem değişikliğine giderek 4 maçta 4 puan toplayan El Maestro, bu boşluğu da iyi bir şekilde değerlendirerek takımı yine ayağa kaldırmayı hedefliyor.

■ BURAK HAKERLER