Göztepe’de rota Szysz

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon gol yollarında etkisiz kalan Göztepe'de yönetim hücum hattına transfer yapmak için düğmeye bastı. Mevcut golcüleri Cherif Ndiaye, Adis Jahovic ve Brown Ideye'nin yanı sıra kanatlardan da beklediği skor katkısını alamayan İzmir ekibi aradığı yıldızı Polonya'da buldu. Teknik direktör Nestor El Maestro, ocak ayındaki ara transfer dönemi için Zaglebie Lubin'de forma giyen Patryk Szysz'nin alınması için bir rapor sundu.

SEPİL DEVREYE GİRDİ

Sağ kanat ve forvet pozisyonlarında görev yapabilen 23 yaşındaki genç yıldız adayı için maliyet araştırması yaptıran Başkan Mehmet Sepil, futbolcunun transferi için girişimlere resmen başladı. görüşmelere başlanırken, Patryk'in yıl sonunda sözleşmesinin sona erecek avantaj kazandırıyor. Güncel piyasa değeri 1 milyon Gornik Leczna ve M.Lublin Yıldız futbolcu Polonya U-21 Milli Takımı'nda da 3 kez forma giyme fırsatı yakaladı.

İRFAN CAN İÇİN ASLAN İDDİASI

Göztepe'nin genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat için bir iddia daha ortaya atıldı. Galatasaray'ın 23 yaşındaki başarılı eldiven için bir kez daha devreye girdiği öne sürüldü. İstanbul temsilcisinin yaz transfer döneminde de transferi için çaba harcadığı İrfan Can'la anlaşma sağladığı ifade edildi. Göztepe cephesinden herhangi bir açıklama gelmedi. Genç futbolcu iki sezondur başarılı kurtarışlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. İrfan Can için Fransa Ligue 1'den birçok ekip de dirsek temasını sürdürüyor.