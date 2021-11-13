Göztepe’de hedef Lens

Spor Toto Süper Lig'de 2021- 2022 sezonuna kötü bir başlangıç yapan Göztepe, hücum hattını zenginleştirmek için ara transfer dönemi öncesi harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, sağ kanat pozisyonu için Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan'ın yanı sıra sürpriz bir isme daha kancayı taktı. Teknik direktör Nestor El Maestro Beşiktaş'ın Surinam asıllı Hollandalı yıldızı Jeremain Lens ile ilgili sarı-kırmızılı yönetimden talepte bulundu. İstanbul ekibinde gözden çıkarılan ve ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 33 yaşındaki kanat oyuncusu için Göz-Göz harekete geçecek.

MALİYETİ ARAŞTIRILIYOR

Avrupa kulüplerinden de çok sayıda teklif alan futbolcunun tercihini Türkiye'den yana kullanacağı ifade edildi. Bu nedenle kulübün kurumsal yapısı, İzmir şehri, taraftar potansiyeli nedeniyle Hollandalı futbolcunun Göztepe'nin teklifine olumlu bakabileceği belirtildi. Futbolcuyu sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olmasından dolayı bedelsiz olarak kadrosuna katmayı planlayan kurmaylar, Lens'in maliyetini araştırıyor. Güncel piyasa değeri 275 bin Euro olan tecrübeli kanada Göz-Göz, takım içindeki dengeleri bozmamak adına ortalama bir yıllık ücret önerecek.

6 SEZONDUR TÜRKİYE'DE

Türkiye'deki kariyerine 2016-2017 sezonunda kiralık olarak Fenerbahçe'de başlayan Jeremain Lens, daha sonra Beşiktaş'a transfer oldu. Siyah-beyazlı ekipte 3 sezon forma giydikten sonra ggeçen sezonu Karagümrük'te kiralık olarak geçiren 33 yaşındaki yıldız bu sezon ise Kartal'da forma şansı bulamadı



SARI-KIRMIZILILARIN ÖNCELİĞİ HÜCUM HATTI

Süper Lig'de yer aldığı son 5 yılın en kötü performansını sergileyen Göztepe, ara transfer dönemini bekliyor. Sezonun ikinci yarısında korkulu rüya görmemek için ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen Göz-Göz, önceliği golcü takviyesine verecek. Bu sezon 12 maçta 11 gol atabilen sarı kırmızılılarda ligdeki tüm maçlarda ilk 11'de oynayan ileri uç oyuncularından Ndiaye 2 gol atarken, 8'i 11'de olmak üzere yine maçların hepsinde süre alan Jahovic 1 gol üretebildi. Göz-Göz'ün 5 maçta sonradan oyuna dahil olup, toplam 37 dakika sahada kalabilen Ideye'yle ise devre arasında bu kez yollarını kesin olarak ayırması bekleniyor. Kurmaylar şimdiden takıma direkt skor katkısı verebilecek golcü arayışında.



MANİSA FK İLE ÖZEL MAÇ

GÖZTEPE lige verilen milli arayı hazırlık maçıyla değerlendirecek. Sarı-kırmızılılar, 1. Lig'in yeni ekibi Manisa FK ile bugün saat 19.00'da Gürsel Aksel Stadı'nda özel bir maç yapacak. Sarıkırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre karşılaşma seyircisiz oynanacak. Teknik direktör Nestor El Maestro, çok fazla süre alamayan oyuncuları da bugün değerlendirme fırsatı bulacak.

BURAK HAKERLER