Gümüş bombası

SÜPER Lig'de oynadığı 12 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 7 yenilgi alarak ateş hattında bulunan Göztepe'de yönetim, ara transfer döneminde takıma takviye yapmak için kolları sıvadı. Hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'de teknik direktör Pereira'nın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'e bir kez daha talip oldu. Uzun zamandır İzmir ekibinin gündeminde olan 27 yaşındaki futbolcuyla temasa geçildiği belirtildi.

SİNAN GÜMÜŞ'E DESTEK

BU arada Sinan Gümüş'ün sosyal medyadan yaptığı "Mücadele benim hayatımdır" paylaşımı takım arkadaşlarının yorum yağmuruna tutuldu. Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa ve Mert Hakan, futbolcuya destek verdi.

GÖZTEPE'DEN KÖTÜ PROVA

SÜPER Lig'de ateş hattından kurtulma savaşı veren Göztepe, lige verilen milli arada hazırlık maçı yaptı. İzmir temsilcisi TFF 1. Liekibi Manisa Futbol Kulübü'ne 2-1 yenildi. Sarı-kırmızlıların teknik direktörü Nestor El Maestro ligde az süre alan ve sakatlıktan dönen oyuncuları oynattı. Göz-Göz, Atakan ile öne geçti. Manisa ekibine galibiyeti getiren golleri Diallo ve Anıl attı