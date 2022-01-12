Göztepe’den golcü atağı

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıya farklı Antalyaspor galibiyeti ile başlayan Göztepe, golcü takviyesi için çalışmalara kaldığı yerden devam ediyor. İlk yarının sonlarında Nijeryalı golcü Brown Ideye ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, Ndiaye ve Adis'e alternatif olacak ismi Arjantin'de buldu.

MASAYA OTURACAKLAR

Yönetim teknik direktör Nestor El Maestro'nun raporu doğrultusunda Arjantin ekibi San Lorenzo'dan ay başında ayrılan Franco Di Santo'yu transfer etmek için girişimlere başladı. Bonservisi elinde olan futbolcuyu yönetim İzmir'e davet etti. 32 yaşındaki Arjantinli futbolcunun bugün İzmir'e gelerek sarı-kırmızılı yönetimle masaya oturacağı öğrenildi. Kurmayların futbolcuyla büyük oranda anlaştığı öne sürüldü. Transferde son dakikada pürüz çıkması halinde ise yönetimin B planı olarak Beşiktaş'tan Güven Yalçın da yedekte bekletiliyor. Kartal'ın golcü transferi yapması halinde göndermeyi planladığı 22 yaşındaki futbolcu kiralık veya bonservisiyle düşünülüyor. Yönetim, Franco Di Santo ile anlaşamazsa Güven Yalçın için Beşiktaş'ın kapısını çalacak.

KARİYERİ OLDUKÇA PARLAK

32 yaşındaki Franco Di Santo İngiltere'de Chelsea, Blackburn, Wigan, Almanya'da Werder Bremen ve Schalke 04, İspanya'da Rayo Vallecano ve Brezilya'da da Atletico Minerio formalarını terletti. Kariyerinde 341 resmi maça çıkan Arjantinli 60 kez rakip fileleri havalandırdı.

GÖZ-GÖZ'DEN AĞBABA'YA İSYAN'YA

Süper Lig'de cuma günü oynanacak olan Yeni Malatya-Göztepe maçı öncesi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yaptığı paylaşım tepki aldı. Malatya ekibinin Trabzon'a 1-0 yenildiği maç sonrası hakemin verdiği kararlara tepki gösteren Ağbaba, "Takımımıza yapılan haksızlıkları anlatmak ve gerekli önlemlerin alınması için TFF Başkanı Nihat Özdemir'den randevu ta-talep ettik" açıklamasını yaptı. Göztepe lep maçı öncesi Ağbaba'nın yaptığı bu açıklama Göztepe taraftar-taraftarlarını kızdırdı. Göztepe taraftarı larını olan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'yı örnek gösteren sarı-kırmızılı taraftar grupları, "Bırakın futbola siyaset karıştırmayı, ucuz masa başı oyunlarını. Göztepe'nin her zaman yanında olan Mahmut Atilla Kaya'nın bir kere böyle bir şey paylaştığını gördünüz mü? Göztepe maçı öncesi ğını ne oldu da aşka geldiniz sayın Veli Ağbaba?" diyerek Ağbaba'ya seslendi

JAHOVİC'TEN 'BEN BURADAYIM' MESAJI

Göztepe'nin Makedon golcüsü Adis Jahovic, hakkında çıkan Bursaspor'a transfer olduğu yönündeki haberleri yalanladı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Adis, "Desteğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ama kulüpten ayrıldığım yönünde çıkan haberlerin nereden çıktığını anlamıyorum. Sadece benim mi haberim yok" açıklamasını yaptı. Bu sezon 19 maçta boy gösteren Jahovic 4 kez sevinç yaşadı.