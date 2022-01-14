Göztepe’den Oğulcan hamlesi

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıya farklı Antalyaspor galibiyetiyle başlayan Göztepe'de gündem hücum transferi. Sarıkırmızılılar, prensip anlaşmasına vardığı Arjantinli Franco Di Santo'yu İzmir'e getirirken, hücum hattı için bir isme daha kancayı taktı. Göz-Göz yönetimi, Galatasaray'ın 25 yaşındaki kanat oyuncusu Oğulcan Çağlayan için de bir kez daha devreye girdi. Başkan Mehmet Sepil, Oğulcan'ın kiralanması için İstanbullu kurmaylarla temasa geçerken transferi bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Ancak asıl mevkii sağ kanat olan ve forvet olarak da görev yapan genç yıldız Oğulcan Çağlayan'ın transferi Galatasaray'ın yeni teknik patronu Domenec Torrent'e bağlı.

İSTANBUL'DAN HABER BEKLENİYOR

Fatih Terim'in yerine göreve gelen İspanyol teknik adamın vereceği rapor Oğulcan'ın transferinde belirleyici olacak. Torrent'in raporunu merakla bekleyen Göz-Göz, Oğulcan Çağlayan'ı sezon sonuna kadar kiralık düşünüyor.

İKİ GENÇ KİRALANDI

GÖZTEPE iki genç futbolcusunu Başkent Gözgözler Akademi FK'ya kiraladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımız Erkam Kömür ve Tibet Öniz'in sezon sonuna kadar Başkent Gözgözler Akademi FK'ya kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri kullanıldı. 19 yaşındaki Erkam, bu sezon sadece kupada 31 dakika forma giydi. Orta sahada görev yapan 19 yaşındaki Tibet ise görev almadı.

RAKİP MALATYA

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe, bugün deplasmanda Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'de Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Ligde 18 puanla averajla 16. sırada yer alan Göz- Göz, 15 puanla son sıraya demirleyen Yeni Malatyaspor'u yenerek ateş hattından uzaklaşmanın hesabını yapıyor. Sarı-kırmızılılarda, kart cezalısı Dino bu maçta forma giyemeyecek. Lisansları çıkarılan yeni transferler Kenan Piric, sol bek Francois Moubandje ve orta saha Oussama Tannane bu maçta forma giyebilecek.

■ BURAK HAKERLER