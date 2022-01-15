Göz-Göz’e Kartal Horoz’a Fırtına

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda eşleşmeler dün belli oldu. Elemeleri seri başı olarak katılmayan Ege ekipleri Denizlispor ve Göztepe'ye oldukça zorlu rakipler çıktı. Birinci Lig temsilcisi Denizlispor, Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor ile eşleşirken, Göztepe'nin rakibi ise Beşiktaş oldu. Horoz, bordo- mavili ekip ile evinde, Göz- Göz ise Kartal ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. A Spor'un canlı olarak ekranlara taşıyacağı ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan müsabakalar 8, 9, 10 Şubat tarihlerinde oynayacak. Denizlispor, Şile Yıldız ve Ağrı 1970'i geçtikten sonra son turda Galatasaray'ı penaltı atışları sonrası saf dışı bırakarak büyük sükse yapmıştı. İzmir ekibi Göztepe ise Kahta 02 ve Samsunspor'u eleyerek son 16 Turu'na adını yazdırmıştı. Denizli ve Göztepe, rakipleri eleyerek çeyrek finale kalmayı hedefliyor.



İŞTE EŞLEŞMELER

Alanya-Adana Demir

Karagümrük-Konya

Kasımpaşa-Gaziantep

Fenerbahçe-Kayseri

Hatayspor-Antalya

Bandırma-Sivas

Denizli-Trabzonspor

Beşiktaş-Göztepe