Harikasın Göztepe

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe 1-0 yenik duruma düştü karşılaşmada Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi, 2'de 2 yaparak rahat bir nefes aldı. 7. dakikada Kenan Özer'in ara pasında topla buluşan Mustafa, kaleci ile karşı karşıya kaldı ve uzak köşeye çok güzel vurarak topu ağlarla buluşturdu: 1-0. 13'te Göztepe'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Sadık, elle oynayınca maçın hakemi penaltıyı gösterdi. 15'te penaltı atışını kullanan Berkan, topla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-1

HALİL 2 KEZ VAR'A TAKILDI

22'de Göztepe'de Kerim Alıcı'nın ortasında Halil Akbunar, kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu. Sonrasında yapılan VAR incelemesi ile ofsayt kararı verildi ve gol iptal edildi. 48'de Halil'in içeriye çevirdiği top, kaleci Ertaç kontrol edemeyince ağlara gitti. VAR odasından gelen uyarıyı dinleyen hakem Cüneyt Çakır, ofsayt gerekçesiyle golü bir kez daha geçersiz saydı. 72'de Obinna sol kanattan topla birlikte ceza sahasına girmeden yerden ortasını yaptı. Ceza sahası içerisinde Lourency, şutunda topu filelerle buluşturdu ve maçın skorunu belirledi: 1-2.

TANNANE SAKATLANDI MOUBANDJE KADRODA

GÖZTEPE, Yeni Malatyaspor maçı öncesi yeni transferlerinden Oussama Tannane'nin sakatlığıyla sarsıldı. İzmir ekibinin geçen hafta kadrosuna kattığı Faslı orta saha, antrenmanda ayak bileğine darbe aldı ve bağ yaralanması oluştu. Tannane'nin tedavisine başlandığı duyuruldu. Öte yandan yeni transferlerden François Moubandje kadroya dahil olup maçta yedek soyunurken Malatya'ya götürülen kaleci Kenan Piric ise kadroya alınmadı.

HALİL SİVAS MAÇINDA YOK

YENİ Malatyaspor maçının 70. dakikasında sarı kart gören Halil Akbunar bu sezonki 4. sarı kartını gördü ve cezalı duruma düştü. Halil haftaya oynanacak Sivasspor maçında takımını yalnız bırakacak.

ÇAKIR'DAN ŞOK KARAR

YENİ Malatya-Göztepe karşılaşmasına maçın hakemi Cüneyt Çakır ve VAR kararları damga vurdu. Çakır, ilk ve ikinci yarıda Göztepeli Halil Akbunar'ın attığı iki golü de ofsayt gerekçesiyle VAR odasından gelen uyarı üzerine iptal etti. Sarı-kırmızılı futbolcular verilen iptal kararları nedeniyle Çakır'a uzun süre tepki gösterdi.



AHMET ÇALIK UNUTULMADI

ANKARA'DA geçirdiği trafik kazası sonrasında hayata gözlerini yuman Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, Yeni Malatyaspor-Göztepe maçı öncesinde unutulmadı. Maç öncesinde TFF'nin talimatı gereği de İstiklal Marşı öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken Yeni Malatyaspor ilk on biri ise genç futbolcunun 6 numaralı forması ile takım kadrosu fotoğrafı çektirdi. Taraftarlar da Ahmet Çalık sloganları ile genç futbolcuyu andı.