Spor Toto Süper Lig'de beşinci sezonunu geçiren Göztepe, ikinci yarıya müthiş bir başlangıç yaptı. Sarı-kırmızılılar, ilk devreyi 15 puanla düşme hattında kapatırken, yeni yılda ikinci devreye iki galibiyetle başladı. Bambaşka bir kimliğe bürünen İzmir ekibi, 4-0'lık Antalyaspor galibiyetinin ardından düşme potasında son sırada yer alan Yeni Malatyaspor'u da deplasmanda 2-1 yenerek puanını 21'e çıkardı. Sarı-kırmızılı ekip, kritik maçta sergilediği futbolla taraftarlarını mest etti.

YENİLER DE KATILACAK

Yeni transferler Kenan Piric, sol bek François Moubandje ve on numara Oussama Tannane'nin yanı sıra İzmir'e getirilen Franco Di Santo'nun da bu ekibe katılacak olması kurtuluş umudunu iyice artırdı. Taraftarlar, bu sezon ilk kez üst üste iki maçını da kazanan takım için 'İşte özlenen Göz-Göz' yorumları yaparken teknik direktör Nestor El Maestro ise temkinli konuştu. Sırp teknik adam, "Bu galibiyet bizi önümüzdeki sürecin ne kadar zor olduğunu ve ayaklarımızı yere daha sağlam basmamız gerektiği gerçeğini unutturmayacak" yorumunu yaptı.

GÖZTEPE KLASİĞİ

Yeni Malatyaspor deplasmanında 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak müthiş bir geri dönüşe imza atan Göztepe bunu hep yapıyor. Sarı-kırmızılılar, bu sezon geriye düştüğü 7 maçta yenilgi yüzü görmedi. Söz konusu müsabakalarda 3 galibiyet alan sarı-kırmızılılar 4 beraberlikle 14 puan kazandı. Göz-Göz, ilk golü kalesinde gördüğü Başakşehir, Kasımpaşa ve Yeni Malatya maçlarını 2-1'lik sonuçlarla kazanırken, Sivas (2-2), Alanya (2-2), Kayseri (1-1) ve Adana Demir (1-1) ile berabere kaldı.

LOURENCY HAYAT VERİYOR

Göztepe'nin Brezilyalı kanat oyuncusu Lourency Rodriguez, takıma hayat vermeye devam ediyor. Malatya maçında sonradan oyuna girip galibiyet golünü kaydeden 26 yaşındaki futbolcu galibiyetin mimarı oldu. Sambacı, deplasmanda 2-2 sona eren Alanya maçında ikinci yarıda sahaya çıkan ve bir gol bir asistlik performans sergileyen Lourency, kulübede başladığı iki maçta da skor katkısıyla takıma 4 puan kazandırdı.

YILDIZ TRANSFERLER İMZA İÇİN BEKLİYOR

ARA transfer döneminde kadrosuna 3 yeni ismi takviye eden Göztepe'de transfer harekatı durmaksızın devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, İzmir'e getirdiği Arjantinli golcü Franco Di Santo'nun yanı sıra 30 yaşındaki ön libero Didier Moreno'yla da büyük oranda anlaşma sağladı. Yönetimin hafta içinde hem Di Santo, hem de Moreno ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Bu transferlerle birlikte takviye sayısını 5'e çıkaracak olan Göz-Göz, sağ bek transferi için arayışlara başlayacak.

■ BURAK HAKERLER