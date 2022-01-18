GÖZ-GÖZ’e piyango

S por Toto Süper Lig'de ara transfer döneminin en hareketli ekiplerinden biri olan Göztepe'ye Obinna Nwobodo için Amerika Birleşik Devletleri'nden rekor bir teklif geldi. Almanya Bundesliga'da mücadele eden Köln'ün bonservisi için 1.3 milyon Euro'yu gözden çıkardığı, 25 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu için MLS ekibi FC Cincinnati sarı-kırmızılı ekibe adeta bir servet önerdi.

TAKIMDA KALMAYI SEÇTİ

ABD temsilcisi Obinna için yönetimin resmi olarak kapısını çalarken 3 milyon dolarlık bir teklif sundu. Göztepe ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nijeryalı oyuncuyu devre arası göndermeye sıcak bakmayan yönetimin, sezon sonunda Cincinnati ekibiyle masaya oturmak istediği ifade edildi. Başarılı orta saha oyuncusunu elinden kaçırmak istemeyen Amerika Birleşik Devletleri temsilcisinin transferde ısrarcı olduğu kaydedildi. Yönetim, önceki gün teklifler karşısında Obinna'nın kariyerine Göztepe'de devem etmek istediğini belirterek futbolcusuna teşekkür mesajı geçmişti.

HALİL'İN YERİNE LOURENCY

Spor Toto Süper Lig'de üst üste iki maçını da kazanarak averajla da olsa düşme potasından kurtulmayı başaran Göztepe, yarın sahasında konuk edeceği Sivasspor'a bileniyor. Gürsel Aksel Stadı'nda taraftarlarının desteği ile ilk kez üçte üç yapmak isteyen Göz-Göz'de kaptan Halil cezası nedeniyle oynamayacak. Teknik direktör Nestor El Maestro'nun Halil'in yokluğunda Lourency'ye şans vermesi bekleniyor. Cezası sona eren Dino da takıma dönerken Belçikalı stoper Atakan Çankaya'nın yerine on bire dahil olacak. Teknik direktör Nestor El Maestro'nun bu iki değişiklik dışında on birde oynama yapması beklenmiyor.

AMİLTON PAZARLIĞI

GÖZTEPE yönetimi, kanat pozisyonu için de arayışlarını sürdürürken gündeme Antalyaspor'dan ayrılan Amilton geldi. Sarı-kırmızılı yönetim, bonservis engeli bulunmayan Brezilyalı futbolcunun menajeri ile masaya oturdu. Ancak Antalya ekibinden yıllık 700 bin Euro kazanan 32 yaşındaki başarılı futbolcu Göz-Göz'den de yarım sezon için 350 bin Euro istedi. Bu rakamı çok bulan sarı-kırmızılılar, indirim talep ederken kıyasıya bir pazarlığa girişti. Teknik direktör Nestor El Maestro'nun ısrarla istediği futbolcu, 2019-2020 sezonundan bu yana Antalya'da forma giyiyor

120 BİN EURO'YA OYNUYOR

Göztepe'nin 2020-2021 sezonu başında Macar ekibi Ujpest'ten renklerine bağladığı Obinna Nwobodo, Göztepe'de en az kazanan oyuncuların başında geliyor. 25 yaşındaki futbolcu Göztepe'de yıllık 120 bin Euro'ya oynarken 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Obinna, piyasa değerini de 1.5 yılda iki katından fazla yükseltti. Göztepe'ye transfer olduğunda 550 bin Euro olan piyasa değeri, 1.3 milyon Euro'ya çıktı.