Haydi Göz-Göz

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında oynadığı Antalyaspor ve Yeni Malatyaspor maçlarını üst üste kazanarak düşme hattından çıkan Göztepe, bugün 22. hafta mücadelesinde evinde Sivasspor'u konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda Suat Arslanboğa'nın yöneteceği karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren yeni transferlerden orta saha Oussama Tannane maçta forma giyemeyecek. Sivasspor'da ise sakatlığı bulunan Hakan Arslan, Jorge Felix, Fredrik Ulvestad, Leke James, hasta olan Goutas ile Ziya Erdal ve ülkelerinin milli takımlarında bulunan Fayçal Fajr ile Max Gradel forma giyemeyecek.

'SERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Teknik direktör Nestor El Maestro, galibiyet serilerini sürdüreceklerini söyledi. Sezonun ilk yarısında Sivas'ta oynanan maç 2-2 bitmişti.

Dİ SANTO İMZA ATTI

GÖZTEPE, 32 yaşındaki Arjantinli golcü Franco Di Santo'yu reşmen kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Franco Di Santo ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.