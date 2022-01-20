Göztepe’den müthiş seri

Süper Lig'de ateş hattından uzaklaşma mücadelesi veren Göztepe, sahasında Sivasspor'u mağlup ederek üçte üç yaptı: 2-1. 20. dakikada ceza sahası dışından Lourency'nin şutunda, top kalecide kaldı. 22'de Berkan Emir'in kullandığı köşe atışında ceza sahasındaki Atınç Nukan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0. 41'de sağ çapraz pozisyondan kazanılan serbest vuruşu kullanan Uğur Çiftçi'nin şutunda, top auta çıktı.

VAR KARARI PENALTI OLDU

49'da Dino'nun rakibiyle girdiği mücadelenin ardından hakem VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyip penaltı noktasını gösterdi. 50'de Henrique atışı gole çevirdi: 1-0.

63'te Sivasspor ceza sahasındaki karambolde top Soner'in önünde kaldı. Soner'in şutunda top auta çıktı. 80'de savunma arkasına atılan topla buluşan Jahovic rakiplerinden sıyrıldı ve Tijanic'i gördü. Bu futbolcunun vuruşunda top filelere gitti: 2-1. Maç 2-1 sona erdi.

TARAFTARLARDAN TAM DESTEK GELDİ

Göztepe taraftarları dün Sivasspor karşısında takımı yalnız bırakmadı. Maçın hafta içine denk gelmesine rağmen Gürsel Aksel Stadı'na koşan taraftarlar Göztepe'ye müthiş bir destek verdi. Statta yaklaşık 7 bin taraftar yer alırken tribünler 90 dakika boyunca tezahüratlarıyla sarı-kırmızılı ekibi destekledi. Öte yandan Göztepe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı yeni transferlerden sadece Moubandje maç kadrosunda yer aldı. Moubandje yedek soyunurken, kaleci Kenan Piric ve takıma son katılan Franco Di Santo kadroda yer almadı. Tannane de sakatlığı gerekçesiyle dün sahaya çıkamadı.