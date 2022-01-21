Göztepe’de bahar havası

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı düşme hattında tamamlayarak tüm eleştirileri üzerine çeken Göztepe, yeni yıl ile birlikte ikinci yarıda bahar havası estirdi. Göz- Göz, Antalya ve Yeni Malatya'nın ardından Sivasspor'u da yenerek üç maçlık galibiyet serisiyle 24 puana ulaşırken, düşme hattından kurtularak büyük bir ivme kazandı.

Yeni transferlerin forma giymediği müthiş seriye ilk yarıdaki kadrosuyla ulaşan Göztepe'nin zaferinin şifresi 'Topyekün kenetlenme' oldu. İlk yarının son haftalarında tribünlerden ağır eleştiriler alan ve takımdan ayrılmak isteyen Berkan ve Soner Aydoğdu'ya yönetim vize vermedi. Taraftarların istifasını istediği Sırp teknik adam Nestor El Maestro ise hamleleri ve takım kurgusu ile sarı-kırmızılıların çehresini değiştirip ekibini düşme potasından çıkarttı.

TAKIMA MOTİVASYON YÜKLEDİ

Sırp teknik adam kısa sürede başta Berkan ve Soner olmak üzere motivasyonu düşen tüm takımı mental olarak ikinci yarıya hazırladı. Futbolcuların maaşları da zamanında ödenirken, Göz-Göz, muhteşem taraftarıyla kenetlenerek, bu zorlu süreçten 9 puan alarak çıkmayı başardı.

ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

GÖZTEPE'NİN üst üste aldığı 3 galibiyet teknik direktör Nestor El Maestro'ya da derin bir nefes aldırdı. Sivasspor maçı sonrası taraftarların tribünlere çağırarak alkışladığı Sırp teknik adam taraftarlara üçlü çektirdi. Galibiyeti sarı-kırmızılılarla birlikte büyük bir coşkuyla kutlayan Maestro, "Kazanacağımız çok maç var" sözleriyle yeni zaferlerin müjdesini verdi.

■ BURAK HAKERLER