Göztepe’de Salih sesleri

Spor Toto Süper Lig'de son üç maçını da kazanarak kümede kalma yolunda dev bir adım atan Göztepe'de yönetim yerli transferine yöneldi. Orta alanda Soner'in alternatifsiz kalması nedeniyle teknik direktör El Maestro'nun bu bölgeye transfer istemesi üzerine harekete geçen kurmaylar rotasını Beşiktaş'a çevirdi. Göz-Göz'ün Maestro'nun ısrarla istediği orta saha oyuncusu Salih Uçan'ı gündemine aldığı ve tecrübeli futbolcu için girişimlere başladığı öne sürüldü.

1 YIL DAHA KONTRATI VAR

İstanbul ekibiyle sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden Salih'in yarım sezonluğuna kiralık olarak kadroya katılması bekleniyor. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Beşiktaş yönetiminden Salih için kolaylık isterken futbolcunun menajeriyle de bağlantıya geçildi. Salih'in şans bulabileceği bir ekibe transferine sıcak baktığı, bu nedenle Göztepe'ye transferine olumlu yaklaşabileceği ifade edildi. Daha önce Göztepe'yi çalıştıran Konya Teknik Direktörü İlhan Palut da Salih'e talip olurken, iki ekip transferde karşı karşıya geldi. Transferin en kısa sürede olumlu yada olumsuz netleşmesi bekleniyor.

Bucaspor altyapısından yetişen ve Fenerbahçe, Roma, Sion, Empoli ve Alanyaspor formalarını da terleten Salih Uçan, kulüp kariyerinde 247 resmi maça çıkarken fileleri 14 kez sarsmayı başardı. Salih, profesyonel futbol yaşantısında sadece bir kez kırmızı kart gördü

RAKİP BAŞAKŞEHİR

SPOR Toto Süper Lig'de ikinci yarıya Antalya, Yeni Malatya ve Sivas galibiyetleriyle başlayan Göztepe, bugün Başakşehir'e konuk oluyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve 19.00'da başlayacak olan maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Ligde 24 puana ulaşıp nefes alan Göztepe, 34 puanla üst sıraları hedefleyen İstanbul ekibini deplasmanda yenerek 4'te 4 yapmak istiyor. Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Soner'in yanı sıra sakat olan yeni transfer Tannane bu maçta forma giyemeyecek.

MORENO BEKLEMEDE

Göztepe'de yönetim yabancı transferini şimdilik askıya aldı. Son olarak Franco Di Santo'nun transferiyle kadrodaki yabancı sayısı 14'e çıktı. Yönetim, ara dönemde kaleci Megyeri ve Brown Ideye ile yolları ayırırken kadrosuna Kenan Piric, Moubandje, Tannane ve Di Santo'yu takviye etmişti. Yabancı kontenjanı dolu olan Göztepe, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Kolombiyalı yıldız oyuncu Didier Moreno'ya bu nedenle bir türlü imza attıramıyor.

KANADA DA TAKVİYE

Kolombiya'da Junior FC ekibinde forma giyen orta saha oyuncusunun takıma katılabilmesi için yönetim, kadroda düşünmediği Burekovic ve Marko Mihojevic'ten en az birinin sözleşmesini feshetmek zorunda. Yabancı kontenjanından yer açmak isteyen yönetim hafta içinde anlaşmaya en yakın olduğu isim olan Dzenan Burekovic ile yolları ayırmaya çalışacak. Marko Mihojevic'in de ikna edilmesi halinde yönetim, kanat pozisyonu için de bir yabancı takviyesi daha planlıyor. 30 yaşındaki yıldız Didier Moreno, daha önce de Santa Fe, Huila, Medellin ve İspanya'da ise Deportivo La Coruna ekibinin formalarını giymişti.

BURAK HAKERLER