Göztepe Kulübü Başkan Vekili Papatya: Daha yolumuz çok uzun

Spor Toto Süper Lig'de son 4 maçından galibiyetle ayrılan Göztepe'nin kulüp başkan vekili Talat Papatya, lige verilen araya keyifle girdiklerini ancak 2 gün sonra kaldıkları yerden devam etmek için çalışmalara yeniden başlayacaklarını bildirdi.

Papatya, yaptığı açıklamada, Medipol Başakşehir karşılaşmasında olumsuz hava şartlarının maçın önüne geçmesi beklenirken, oyuncuların performansının müsabakaya damga vurduğunu belirtti.

Haklı galibiyet serilerine bir yenisini daha ekledikleri için çok mutlu olduklarını aktaran Papatya, şunları kaydetti:

"Oynayan oynamayan tüm oyuncularımızı canıgönülden kutluyorum. Marifet iltifata tabidir. Teknik-taktik açıdan her geçen gün takımı bir ileri seviyeye taşıyan hocamızın maç sonu tevazu ve asalet timsali açıklamalarından dolayı da özellikle tebrik ve teşekkür etmek isterim. Tabii ki yardımcı hocalarımızın büyük emeklerini de unutmuyoruz. Milli maç arasına keyifle giriyoruz, tadını çıkartacağız ama 2 gün sonra kaldığımız yerden devam etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Daha yolumuz çok uzun. O yolda tüm camiamızla gururla ve İzmir'imize yakışan bir şekilde yürüyüşümüzü sürdüreceğiz."