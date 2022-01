Muhteşem Göz-Göz

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında Göztepe rüzgarı esiyor. Ligin ilk devresini 15 puanla düşme hattında tamamlayarak küme düşmenin en büyük adayları arasında gösterilen Göz- Göz, ikinci yarıya müthiş bir başlangıç yaptı. Önceki gün Avrupa mücadelesi veren Başakşehir'i de deplasmanda 2-1'lik sonuçla dize getiren sarıkırmızılılar, 4'te 4 yaparak müthiş bir seri yakaladı. İkinci yarıda 12 puanı hanesine yazdıran İzmir ekibi, mevcut kadrosuyla 27 puana ulaşıp taraftarına bayram yaşattı.

MAESTRO'DAN MESAJ

Başakşehir maçında yeni transferlerden Moubandje'nin ilk kez oynayıp bir asist yaptığı Göztepe, 2017-2018 sezonundan bu yana ilk kez 4 maçlık seri yakaladı. Göz-Göz söz konusu sezonda, 13. haftadan itibaren Akhisar, Karabük, Malatya, Konya'yı mağlup etmişti. Teknik direktör Nestor El Maestro ise müthiş çıkış ile ilgili futbolcuları işaret etti. Sırp teknik adam, "Şu anda insanların benimle ve sistemle ilgili konuşmayı bırakıp daha çok futbolcularla ilgilenmeleri gerekli. Çünkü futbol, oyuncuların işi. Futbol, aynı formayı giyen 11 oyuncunun kendilerini koşmaya, yerlere düşmeye, forma için savaşmaya razı ettiği bir oyundur" dedi.

MOUBANDJE SINIFI GEÇTİ

GÖZTEPE'NİN Dinamo Zagreb'ten kiralık olarak renklerine bağladığı sol bek François Moubandje, ilk maçında Başakşehir önünde futboluyla umut verdi. Berkan'ın yerine maça on birde başlayan Kamerun asıllı İsviçreli futbolcu Ndiaye'nin attığı ilk golde yaptığı asistle skora katkı da yaptı. 31 yaşındaki futbolcu performansıyla dikkati çekerken, Altay ile milli ara dönüşü oynanacak İzmir derbisinde de on birdeki yerini garantiye aldı.



PAPATYA: DAHA YOLUMUZ UZUN

GÖZTEPE Başkanvekili Talat Papatya, Başakşehir galibiyeti sonrası önemli açıklamalar yaptı. Papatya, "Teknik-taktik açıdan her geçen gün takımı bir ileri seviyeye taşıyan hocamızın maç sonu tevazu ve asalet timsali açıklamalarından dolayı da özellikle tebrik ve teşekkür etmek isterim. Milli maç arasına keyifle giriyoruz, tadını çıkartacağız ama 2 gün sonra kaldığımız yerden devam etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Daha yolumuz çok uzun. O yolda tüm camiamızla gururla ve İzmir'imize yakışan bir şekilde yürüyüşümüzü sürdüreceğiz" dedi.

YENİLER GELDİ NDİAYE COŞTU

GÖZTEPE'NİN golcüsü Cherif Ndiaye, yeni transferlerin takıma dahil olmasından sonra coştu. Golcü oyuncu Franco Di Santo'nun takıma katılmasının ardından Senegalli golcü gollerini sıralamaya başladı. Göztepe'nin sezon başında bonservisini aldığı 25 yaşındaki futbolcu ikinci yarıda 4 maçta 4 gol kaydetti. Antalyaspor karşılaşmasında hat-trick yaparak dikkat çeken Ndiaye Başakşehir ağlarını bir kez sarsmayı başardı. Ndiaye bu sezon toplam 7 gole ulaştı. Yıldız oyuncu geçen sezonu toplam 10 golle tamamlamıştı.

KARŞIYAKALI ANTRENÖRDEN DESTEK GELDİ

KSK'NİN Bölgesel Gelişim Ligi'ndeki U-19 takımını çalıştıran Antrenör Yasin Güleryüz'ün Başakşehir maçının ardından yaptığı paylaşım taraftarları kızdırdı. Daha önce uzun dönem Göztepe altyapısında görev yapıp, A takımla Süper Lig'de de maçlara çıkan Güleryüz, sosyal medya hesabından, "Göztepemiz ligin en iyi ilk 5 takımından biridir. Bu saatten sonra Real Madrid gelsin gömeriz. Hoca ve ekibine tam puan. Göztepe gerçek Göztepelilerindir" paylaşımını yaptı. Güleryüz, tepkilerin ardından ise paylaşımı sildi.