En iyisi Göz-Göz

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 15 puanla düşme potasında kapatan Göztepe, ikinci yarıda ise zirveye çıktı. Devre arasını en iyi şekilde değerlendiren sarı-kırmızılılar, ikinci devreye fırtına gibi bir başlangıç yaptı. Göz-Göz, Antalyaspor, Yeni Malatyaspor, Sivasspor ve Başakşehir'i yenerek 4 maçtan 12 puan toplayarak ikinci yarının en çok puan toplayan ekiplerinden biri oldu. Göztepe gibi İstanbul ekibi Kasımpaşa da 4 maçlık bir seri yakalarken, ilk yarıyı 15 puanla düşme hattında tamamlayan sarı-kırmızılı İzmir ekibi performansıyla ligin iddialı ekiplerini de geride bıraktı.

KALESİNDE SADECE 3 GOL GÖRDÜ

Göz-Göz, 4 maçlık süreçte rakip fileleri 10 kez sarsarken, kalesinde de sadece 3 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu performansıyla lider Trabzonspor ve şampiyon adayı Beşiktaş'a da 4'er puanlık fark atarken, lig ikincisi Konyaspor'un 6, Fenerbahçe'nin de 7 puan önünde yer aldı. Göztepe ve Kasımpaşa'nın ardından 10 puan toplayan Alanyaspor en başarılı üçüncü ekip oldu.