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Göztepe, Altay maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Göztepe, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında sahasında oynayacağı Altay maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

İHA

26.01.2022, 14:59

Göztepe, Altay maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe, 6 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Altay'ı ağırlayacak. Ligde son 4 maçını kazanan Göztepe'de yüzler gülüyor. Üst üste aldığı galibiyetlerle küme düşme hattından çıkan sarı-kırmızılılar, Altay karşılaşmasına hazırlanıyor.

İzmir temsilcisi, bugün öğle saatlerinde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde Teknik Direktör Nestor El Maestro ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışmasının ardından istasyon çalışması yapan futbolcular, ikinci bölümde ise kuvvet ve koordinasyon çalışması gerçekleştirerek antrenmanı sonlandırdı.