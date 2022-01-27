Göztepe Burak’ı Kapacak

Süper Lig'de ikinci yarıda çıkışa geçen Göztepe, transferde de boş durmuyor. Sarı-kırmızılılar, orta sahaya takviye için geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup için girişimlere başlarken kanat transferi için de Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı öne sürüldü. Yönetimin sarı-lacivertli ekipte forma giyen 22 yaşındaki sol kanat için temaslarını sıklaştıracağı ve en kısa sürede bu transferi sonlandımaya çalışacağı gelen haberler arasında.

İSMAİL KARTAL KARAR VERECEK

İstanbul ekibinde bu sezon ligde şans bulamayan, Türkiye Kupası'nda ise 45 dakika sahada kalan genç sağ kanat kiralık olarak düşünülüyor. 2026 yılına kadar kulübü ile olan sözleşmesi devam eden Burak'ın da daha çok süre alabileceği bir ekibe transferine sıcak baktığı, son kararı teknik direktör İsmail Kartal'ın vereceği öğrenildi. Bursaspor altyapısından yetişen başarılı oyuncu yeşil-beyazlı takımda dört sezon forma giydikten sonra sezon başında Fenerbahçe'yle sözleşme imzalamıştı. ■ BURAK HAKERLER