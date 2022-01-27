  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Göztepe Yıldönümüne muhteşem klip

Yıldönümüne muhteşem klip

27.1.2022

Yıldönümüne muhteşem klip
GÖZTEPE Kulübü, 26 Ocak 2020'de Beşiktaş maçıyla kapılarını ilk kez açan Gürsel Aksel Stadı'nın açılış yıldönümünü müthiş bir klip ile kutladı. Göztepe'nin resmi sosyal medya hesaplarından dün, Zeze'nin stat için özel olarak bestelediği 'Gürsel Aksel, burası Göztepe cehennemi' şarkısı bir video klip ile paylaşıldı. Gürsel Aksel Stadı'nda çekilen klipte rekortmen cimnastikçi İbrahim Çolak'ın yanı sıra, 7'den 70'e her yaştan taraftar rol aldı. Paylaşım kısa sürede büyük beğeni toplarken taraftarlar stadın açılışının ikinci yılını farklı paylaşımlarla kutladı.