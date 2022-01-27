Yıldönümüne muhteşem klip

GÖZTEPE Kulübü, 26 Ocak 2020'de Beşiktaş maçıyla kapılarını ilk kez açan Gürsel Aksel Stadı'nın açılış yıldönümünü müthiş bir klip ile kutladı. Göztepe'nin resmi sosyal medya hesaplarından dün, Zeze'nin stat için özel olarak bestelediği 'Gürsel Aksel, burası Göztepe cehennemi' şarkısı bir video klip ile paylaşıldı. Gürsel Aksel Stadı'nda çekilen klipte rekortmen cimnastikçi İbrahim Çolak'ın yanı sıra, 7'den 70'e her yaştan taraftar rol aldı. Paylaşım kısa sürede büyük beğeni toplarken taraftarlar stadın açılışının ikinci yılını farklı paylaşımlarla kutladı.

DİĞER