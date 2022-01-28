Göztepe’nin Aytaç hamlesi

Spor Toto Süper Lig'de transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Göztepe, orta sahaya takviye için düğmeye bastı. Bir süre önce Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup için devreye giren sarı-kırmızılı yönetim, yıldız futbolcuyla henüz maddi konularda anlaşma sağlayamadı. Bu nedenle alternatif isimlere yönelen Göz-Göz'ün son durağı Galatasaray oldu.

İstanbul ekibinde ikinci yarıda kadroda düşünülmeyen Aytaç Kara Göztepe'nin gündemine girdi. Altyapısından yetiştiği Altay'ın da radarında olan 28 yaşındaki oyuncu, siyahbeyazlıların transfer yasağını açamaması nedeniyle ibreyi Göztepe'ye çevirdi.

KİRALIK OLARAK DA DÜŞÜNÜLÜYOR

İzmir doğumlu olan Aytaç'ın memleketine dönmeyi planlaması Göztepe'nin transferde elini güçlendiriyor. Kulübü ile 2024 yılına kadar kontratı olan Aytaç'ın bonservisinin alınması planlanıyor. Bonservis bedeli konusunda anlaşma sağlanamaması halinde ise sezon sonuna kadar kiralama formülü devreye sokulacak. Aytaç, Eskişehir, Trabzon, Y.Malatya, Bursa ve Kasımpaşa'da da forma giydi.

GÖZTEPE'DE HERKES GOLCÜ

Süper Lig'de ikinci yarıda son 4 maçını da kazanarak 12 puanla düşme potasından kurtulan Göztepe'de herkes golcü. Sarı-kırmızılıların 23 karşılaşmada kaydettiği 28 golün 27'sine 10 farklı oyuncu imza attı. Savunmada Dino, Berkan ve Atınç, orta alanda Soner, Tijanic, Halil, Beykan ve Lourency, ileri uçta da Cherif Ndiaye ve Adis golle buluşan isimler oldu. Ndiaye 7, Adis ve Tijanic 4'er, Atınç ise 3 gol atarak en golcü isimler oldu. Dino ve Halil 2'şer, Berkan, Soner ve Beykan ise 1'er kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Göztepe'nin bir golünü de 1-1 biten Adana Demir maçında Rassoul kendi kalesine atmıştı.

HASAN BARAN'A ALMAN TAKİBİ

GÖZTEPE altyapısında forma giyen Hasan Baran Uçkan, Almanya Bundesliga'nın radarına girdi. 2004 doğumlu futbolcuyu Alman ekipleri Hoffenheim ve Leipzig yakın takibine aldı. Futsal A Milli Takımı'ndan davet alan futbolcuyu scoutları aracılığıyla takip eden Alman ekipleri sezonun sonuna kadar bir teklif hazırlamaya çalışıyor. Göztepe U-19 Takımı'nda forma giyen 18 yaşındaki futbolcu orta sahada oynuyor.

BERKAN EMİR FORMAYI KAYBETTİ

SEZONUN ilk yarısında taraftarların hedef tahtasındaki isim olan Berkan Emir, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmasına rağmen formayı kaybetti. Yeni transfer François Mouubandje'ye Başakşehir maçında formayı kaptıran 33 yaşındaki tecrübeli sol bek milli arada İsviçreli futbolcuyla forma rekabetine girdi. Göztepe'nin Altay maçına da Moubandje ile başlaması bekleniyor

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