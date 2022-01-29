Forma savaşı

SPOR Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk 4 haftasında 12 puan toplayıp düşme hattından uzaklaşan Göztepe'de forma rekabeti üst seviyeye çıktı. Ara transfer döneminde sol bek Moubandje, kaleci Piric, golcü Di Santo ve orta saha Tannane'yi renklerine bağlayan sarı-kırmızılılarda kadro derinliği arttı. Göztepe'de forvet hattında 4 futbolcu bulunurken, sol bekte ise Moubandje, Berkan ve Burekovic forma rekabetine girdi. Göztepe'nin gol yükünü çeken Ndiaye, Jahovic ve Ege'nin yanına Di Santo'nun da eklenmesiyle ileri uçta da alternatif bir hayli arttı.