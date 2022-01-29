Göz-Göz’de Şefik oynamadan gitti

Göztepe'nin sezon başında Wacker Innsbruck'tan geleceğe yönelik hamle olarak transfer edip henüz kamp döneminde Avusturya ekibi Amstetten'e kiraladığı Şefik Abalı ile yollar ayrıldı. Göztepe Yönetim Kurulu Üyesi Aktuğ Sönmez, 19 yaşındaki futbolcunun kariyerine Avrupa'da devam edeceğini belirterek, "Şefik Abalı, Avusturya'da yetişmiş ve profesyonel olmuş bir oyuncu. Kiralık gittiği kulüpte fazla forma şansı bulamaması sebebiyle kulübüyle karşılıklı olarak ayrılma kararı aldılar. Şefik bundan sonraki futbol yaşantısını Avrupa'da sürdürmek istedi" açıklamasını yaptı.