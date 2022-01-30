GÖZ-GÖZ’de hedef Simoes

Süper Lig'de ikinci yarıya flaş bir başlangıç yaparak 4 maçını da kazanan ve ara transfer dönemine de hızlı girerek kadrosunu zenginleştiren Göztepe'nin orta sahaya takviye için flaş bir hamlede daha bulunduğu öğrenildi. Sol bek Moubandje, golcü Di Santo, kaleci Piric ve orta saha Tannane ile sözleşme imzalayan sarı-kırmızılıların Portekizli oyuncu Andre Simoes'le ilgilendiği bildirildi.

Portekiz basını, sarı-kırmızılıların orta sahada oynayan 32 yaşındaki futbolcuya teklif götürdüğünü belirtti. Göztepe'nin yanı sıra Hatayspor'un da Simoes'le ilgilendiği ortaya atılırken, haberde "Simoes'in geleceği Türkiye'den geçebilir" başlığı kullanıldı.

AEK FORMASI İLE 6.5 SEZON

Kariyerine ülkesinde Moreirense takımında başlayan Simoes, 2015- 2016 sezonunda Yunanistan temsilcisi AEK Atina'ya transfer oldu. Burada Son 6,5 sezondur istikrarlı bir şekilde AEK forması giyen Portekizli, bu sezon toplam 14 karşılaşmada görev aldı.

PAPATYA: HOCAMIZ MARKO'DAN MEMNUN

GÖZTEPE Başkanvekili Talat Papatya, bir radyo kanalına yaptığı açıklamada takımdan gönderileceği iddia edilen Marko Mihojevic ile ilgili konuştu. Papatya, "Hocamız Marko'dan memnun" derken, Burekovic ile ilgili tekliflerin değerlendireceğini söyledi.

OBİNNA NWOBODO TAKIMDA KALACAK

GÖZTEPE'DE transferin en gözde isimlerinden biri olan orta saha Obinna Nwobodo gelen tekliflere karşın sarı-kırmızılı ekipte kalmak istediğini söyledi. MLS Ligi ekiplerinden Cincinnati'nin 3 milyon dolar teklif ettiği oyuncu ile yola devam edileceği öğrenildi.

GÖZTEPE, ALTINORDU'YU YENİ YILDIZIYLA YIKTI

Milli arayı boş geçirmek istemeyen iki İzmir ekibi Göztepe ve Altınordu dün hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken kazanan 1-0'lık sonuçla sarıkırmızılı ekip oldu. Göz-Göz'ün tek golünü 81. dakikada yeni transferi Di Santo kaydetti.

OĞUZHAN KARARI YÖNETİME BIRAKTI

GÖZTEPE'NİN takibindeki Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup teklifler karşısında kararı yönetime bıraktı. Başarılı orta saha oyuncusu "Teklifler gelmesi sevindirici bir olay. Ayrılmak istemem ama yönetimin benimle ilgili alacağı her karara saygı duyarım" diye konuştu.