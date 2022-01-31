Göztepe’den Yunus ısrarı

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının kalan bölümlerinde sıkıntı yaşamak istemeyen Göztepe yönetimi, orta alana takviye için girişimlerini hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar kendilerine önerilen Portekizli orta saha oyuncusu Andre Simoes'ı gündemine alırken, yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle yerli isimlere ağırlık veriyor. Mevcut kadrosundan şu an 14 yabancı oyuncu barındıran Göz-Göz, lider Trabzonspor'un orta sahasındaki yıldızı Yunus Mallı'ya bir kez daha talip oldu. Ara transfer döneminde Adana Demirspor'un ısrarla istediği 29 yaşındaki futbolcu bordo-mavili ekipte kalırken Göztepe sezon sonuna kadar kiralama teklifi ile Karadeniz ekibinin kapısını bir kez daha çaldı. Başkan Mehmet Sepil, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile temaslarını sürdürürken, transferde kararı teknik direktör Abdullah Avcı ve Yunus Mallı verecek.

FUTBOLCU İKNA EDİLECEK

Avcı'nın Yunus'a Göztepe'ye transferi için vize verebileceği öğrenilirken, Yunus Mallı'nın tavrı ise merakla bekleniyor. Sarı-kırmızılılar hafta başında Yunus ile de bağlantıya geçerek nabız yoklayacak. Göztepe orta saha pozisyonu için Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup ve G.Saray'dan da Aytaç Kara ile temaslarını sürdürüyor.



ALMANYA'DA YETİŞTİ

Almanya doğumlu olan Yunus Mallı, altyapı eğitimini de burada aldı. 29 yaşındaki futbolcu Mainz 05'te uzun süre forma giyerken daha sonra Union Berlin ekiplerinde forma giydi. Geçen sezon ara transfer döneminde Trabzonspor'a imza atan Yunus Mallı'nın kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



40

Kulüp kariyerinde 266 resmi maça çıkan Yunus Mallı, bu karşılaşmalarda fileleri 40 kez sarsma başarısını gösterdi. 29 yaşındaki orta saha kariyerinde hiç kırmızı kart görmedi.



GÖZ-GÖZ'ÜN YENİLERİ OLDUKÇA UMUT VERDİ

Göztepe, milli arada önceki gün 1. Lig ekibi Altınordu ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazanırken, yedekler ve yeni transferlerin formu beğenildi. Sarı-kırmızılılarda yeni kadroya katılan kaleci Kenan Piric'in yanı sıra Moubandje ve golcü Franco Di Santo da ilk kez on birde forma giydi. Franco ilk maçında penaltıdan bir kez ağları sarsarken, Arjantinli futbolcu performansıyla alkış aldı. Ayrıca sakatlıktan çıkan yeni transfer Oussama Tannane de sonradan oyuna girerek ilk kez forma şansı buldu. Sezon başı kampında sakatlanarak ilk yarıda forma giyemeyen Marko Mihojevic ise tedavi sürecini tamamlayıp uzun süre sonra ilk kez forma giydi.

BURAK HAKERLER