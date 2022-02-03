Bıçak sırtı derbi

Süper Lig'de pazar günü İzmir'in iki köklü kulübü bıçak sırtında bir derbi oynayacak. Oynadığı son 4 maçı kazanarak çıkışa geçen ancak düşme hattının 3 puan üzerinde bulunan Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda ezeli rakibi Altay'ı yenerek hem 5'te 5 yapmak hem de ateş hattından bir an önce uzaklaşmak istiyor. Sezona iyi başlamasına rağmen sonunu getiremeyen ve oynadığı son 16 maçta galibiyete hasret kalan Altay ise Göztepe'yi yenerek zinciri kırmanın hesabını yapıyor. 23 maçta topladığı 18 puanla 19. sırada yer alan Altay, yeni teknik direktörü Serkan Özbalta ile yeni bir sayfa açmak istiyor. 1-1 biten Adana Demirspor maçının ardından El Maestro ile girdaptan çıkan ve kötü günlere sünger çeken Göztepe, ligin ilk yarısında 2-1 yenildiği Altay'dan rövanşı da almanın hesabını yapıyor.

İKİ TEKNİK ADAM DA İDDİALI

Göztepe Teknik Direktörü El Maestro, derbi maçların her zaman önemli olduğunu söyledi. El Maestro, "En fazla kazanmak istediğim maçlardan biridir" dedi. Altay Teknik Direktörü Serkan Özbalta ise Göztepe'yi yeneceklerini iddia etti.

SONER 11'E DÖNÜYOR

Göztepe'de Soner Aydoğdu, Altay maçıyla birlikte ilk 11'e geri dönecek. İzmir ekibinin Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada sarı kart görerek cezalı duruma düşen ve Başakşehir randevusunda forma giyemeyen yıldız oyuncu pazar günü formasına kavuşacak. Derbiyi kazanmak istediklerini belirten Soner Aydoğdu, "İzmir'e yakışan, heyecan dolu bir maç olmasını istiyorum. Biz yolumuza kazanarak devam etmek istiyoruz, bunu da başaracağız" diye konuştu.

ÖZBALTA İLK KEZ

ALTAY'DA, Mustafa Denizli ve Mert Nobre'nin ayrılıklarının ardından geçtiğimiz hafta sözleşme imza-imzalanan teknik patron lanan Serkan Özbalta takılanan mın başında ilk sınavını İzmir derbisinde sınaverecek. Yıllarca siyahbeyazlı formayı giyen 43 yaşındaki teknik direktör, bu maçta birçok ilki de yaşayacak.