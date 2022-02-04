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Aytaç Kara Göztepe'de

Göztepe, Galatasaray'dan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Aytaç Kara'yı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

İHA

04.02.2022, 23:14

Aytaç Kara Göztepe’de

Spor Toto Süper Lig ekiplerinde Göztepe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, bu çalışmalar kapsamında Galatasaray'dan Aytaç Kara'yı kiraladığını duyurdu. İzmir'e gelen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu kendisini sezon sonuna kadar Göztepe'ye bağlayan imzayı attı.

Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Göztepe, Aytaç Kara'ya "Hoş geldin" derken, sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.
Futbola Altay altyapısında başlayan ve profesyonel olan Aytaç Kara, Eskişehirspor, Trabzonspor, Y. Malatyaspor, Bursaspor, Kasımpaşa ve Galatasaray takımlarında forma giydi.