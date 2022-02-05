İzmir’de nefesler tutuldu

Spor Toto Süper Lig'de yarın Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak olan Göztepe-Altay derbisi öncesi nefesler tutuldu. İki İzmir ekibi için büyük önem taşıyan kritik 90 dakika öncesi Göztepe ve Altay'da imha planları belli oldu.

Stadı tamamen dolduracak olan taraftarlarının önünde erken gol bulmayı hedefleyen Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, hücum hattındaki iki yıldızı Adis Jahovic ve Ndiaye'yi birlikte sahaya sürmeyi planlıyor. Yeni transferlerden Tannane ve Franco'nun yedek soyunacağı maçta Maestro, son maçta forma giyen Yalçın'ın yerine Soner'i orta alana monte edecek.

ALTAY'DA BÜYÜK DEĞİŞİM VAR

İlk kez takımının başında sahaya çıkacak olan Altay'ın genç teknik patronu Serkan Özbalta ise eksikler nedeniyle rotasyona gidecek. Pinares ve Ceyhun'un cezalı, Serge Aka'nın da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği maçta, Gabon Milli Takımı'ndan genç dönen Poko yedek. Özbalta, Pinares'in yerine Rodriguez'i orta alana çekmeyi planlarken, kanatta Bamba'yı değerlendirecek. Ceyhun'un yerine Thaciano görev yaparken Rayan forvet olarak gol arayacak. Sakatlıktan çıkan Cebrail ve Naderi Özbalta'nın elini güçlendirecek.

YILDIZLARDAN DERBİ YORUMU

İZMİR derbisi öncesi Göztepe'nin stoperi Atınç Nukan ve Altay'ın sağ beki Cebrail Karayel, yayıncı kuruluşa konuk olarak kritik maç ile ilgili konuştu. Göztepe'nin başarılı oyuncusu Atınç, "Seriyi devam ettirmek için çok önemli bir maç. Ancak bizim için her maç önemli. Mutlaka kazanmak için sahada olacağız. Taraftarlarımız bizim için büyük güç kaynağı. Müthiş bir atmosfer olacak. İzmir'e yakışan, keyif veren bir karşılaşma olsun" dedi. Altay'ın savunmacısı Cebrail ise, "Yeni teknik direktörümüz Serkan Özbalta'nın enerjisi çok iyi. Ben bu kadarını beklemiyordum. Çok iyi çalıştık, iyi bir kamp dönemi geçirdik. Enerjiye çok inanan bir insanım, hocayla takımın enerjisinin tuttuğunu düşünüyorum. Göztepe maçı, bizim için müthiş bir fırsat. İyi bir çıkış yakaladılar. Ancak derbilerin favorisi olmaz. Hem kötü gidişata bir son vermek, hem de taraftarlarımızdan özür dilemek istiyoruz" dedi.

KALECİLER MAÇA HAZIR

GÖZTEPE-ALTAY derbisinin kaderini file bekçileri belirleyecek. Ev sahibi Göztepe'de ciddi transfer söylentilerinin ardından takımda kalan kaleci İrfan Can, ikinci yarıdaki performansıyla dikkat çekiyor. Göz- Göz, ligin ikinci periyodunda 4'te 4 yaparken genç file bekçisinin formu bu çıkışta etkin rol oynadı. Son 4 maçta fileleri 10 kez sarsan Göztepe'nin file bekçisi İrfan Can, kalesinde sadece 3 gole engel olamadı. Altay'da ise Polonyalı eldiven Mateusz Lis siyahbeyazlıların en formda ismi olarak dikkat çekiyor. İkinci yarıda 4'te sıfır çeken Altay'da çok kritik kurtarışlara imza atan ve ara dönemde Galatasaray'ın da gündemine gelen 24 yaşındaki Lis, son 4 maçta 6 gol yedi. Savunma zaafları ile dikkat çeken siyah-beyazlı ekipte başarılı file bekçisi kalesinde güven veriyor.

■ BURAK HAKERLER