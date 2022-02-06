Şanınıza yakışsın

Spor Toto Süper Lig'de gözler bugün iki İzmir ekibi arasında oynanacak olan Göztepe-Altay randevusuna çevrildi. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan zorlu mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Kritik derbi öncesi her iki takımın da ligdeki konumları maçın önemini daha da artırıyor. Ligde 4'te 4 yaparak çıkışa geçen ev sahibi Göztepe, 27 puanla 14. sırada yer alırken, 16 maçtır galibiyete hasret kalan Altay ise önlemez düşüş sonrasında 18 puanla 19. sırada ateş hattında konumlandı.

KONUK TAKIMDA EKSİK ÇOK FAZLA

Altay'da milli arada takımın başına geçen teknik direktör Serkan Özbalta ilk resmi maçına çıkıyor. Mücadele öncesi Altay'da önemli eksikler göze çarpıyor. Siyahbeyazlılarda, kart cezalıları Pinares ve Ceyhun'un yanı sıra sakatlığı bulunan Serge Aka ile Gabon Milli Takımı'ndan geç dönen Poko on birde yer almayacak. Cebrail ve Naderi'nin ise sakatlıkları sona erdi. Ev sahibi Göztepe'de ise dün Kovid-19 testi pozitif çıkan bir futbolcu kadrodan çıkarıldı. Soner ise cezasını tamamladı.

SİYAH-BEYAZLILARIN GİZLİ SİLAHI PAİXAO

Altay Teknik Direktörü Serkan Özbalta derbi planını hazırlarken Portekizli golcü Marco Paixao gizli gol silahı olacak. Maça yedek başlaması beklenen 37 yaşındaki yıldızı skora göre sonradan oyuna girecek. Altay'da üst üste üç kez gol kralı olan Portekizli, ilk yarıda Doğanlar Stadı'nda oynanan ve siyah-beyazlıların 2-1 kazandığı karşılaşmada sonradan oyuna girerek 90. dakikada attığı müthiş golle takımını galibiyete taşımıştı. Bu gol Paixao'nun bu sezon attığı tek gol oldu.

GÜRSEL AKSEL STADI'NDA KOREOGRAFİ ŞOV HAZIRLIĞI

Göztepeli taraftarlar, Gürsel Aksel Stadı'nda ilk kez ağırlayacakları ezeli rakibi Altay için koreografi şov hazırlığı yapıyor. Sarı-kırmızılılar, seramoni ve 35. dakikada 4 ayrı koreografi yaparak bir ilki gerçekleştirmek istiyor. Kulübün simge isimlerinin yer alacağı koreografiler merakla bekleniyor. Altay taraftarlarının yer alamayacağı maçın biletleri ise bir gün içinde satışa çıkar çıkmaz tükendi. Stadı dolduracak olan yaklaşık 20 bin taraftar, sopalı bayrak ve atkı şovlarıyla derbiye renk katacak.