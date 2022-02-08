Göz-Göz’de isyan

Derbi maçta Altay'a 2-0 yenilen Göztepe'de isyan var. Maçın Orta hakemi Sarper Barış Saka ve VAR'da görev yapan Hüseyin Göçek'i hedef alan Papatya, "Bu kazada emeği olan ve hakkımızı gasp eden hakem ve bu maça onu atayanlar umarım şapkalarını önlerine koyarlar. Tabi VAR'da olmayan penaltıya hakemi çağıran; rakip oyuncunun Atınç'ın sırtından kafasına kadar elleri ile tırmandığı pozisyonda VAR'a çağırmayan Hüseyin Göçek'i de unutmamak lazım. Sahada hiçbir takımın istemediği bir hakem olmayı başaran zat-ı muhterem, VAR'da da başarısını (!) kanıtladı" diye konuştu.

ZARAR VERMEYİN

Hüseyin Göçek'i görevi bırakmaya çağıran Papatya, "Daha fazla futbola zarar vermeyin" diye konuştu. Yenilgi ile ilgili de konuşan Papatya, "Karalar bağlayacak bir durumumuz da yok. Son 5 maçın 4'ünü kazanan bir takım olarak derhal toparlanıp, çok önemli maçlarımıza konsantre olacağız" dedi.

SARI-KIRMIZILILAR PENALTI BEKLEDİ

DERBİDE Göztepeli futbolcular özellikle 2. yarıda iki pozisyonda hakem Sarper Barış Saka'dan penaltı beklemişti. Göz- Göz, Tijanic'in ortasında Wilker'in kafasında ceza alanı içinde Deniz'e çarpan topun 'Elle müdahale' olduğu yönünde itirazda bulunmuştu. Sarı-kırmızılılar Murat Akça ile mücadelesinde yerde kalan Atınç'ın pozisyonu için penaltı itirazı yapmıştı.

GÖZTEPE'DE HAVA BOZDU

Süper Lig'de ikinci yarıya Antalya, Yeni Malatya, Sivas ve Başakşehir galibiyetleriyle başlayan Göz-Göz, derbi maçta Altay'a yenilerek fırsat tepti. Son beş yıllık Süper Lig serüveninde ilk kez 5'te 5 yapma fırsatını kaçıran Göz-Göz, alt sıralardan da kurtulma şansını tepti. 27 puanda kalan sarıkırmızılılar, haftayı 15. sırada kapatırken, düşme potasının üzerindeki Antalya'nın sadece 2 puan üzerinde yer aldı. Sezonun ilk yarısında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Altay'a 2-1 kaybeden Göztepe, rövanşta da istediği skoru alamadı. Göztepe iç sahada bu sezonki 7. yenilgisini aldı. Sarı-kırmızılılar Yeni Malatya, Hatay, Giresun, Trabzon, Konyaspor ve Karagümrük'ten sonra Altay'a da boyun eğdi.

IKİ AS YILDIZI HATAY'DA YOK

GÖZTEPE, Altay derbisinde 3 puanının yanı sıra iki as futbolcunu da kaybetti. Altay maçında sarı kart gören orta sahadaki en etkili isim Obinna ile savunmanın bel kemiği Dino, Hatay ile pazartesi günü deplasmanda oynanacak olan maçta cezalı duruma düştü. Teknik direktör Maestro alternatif arayışlarına başladı.

MAESTRO: ACI BİR SKOR

GÖZTEPE Teknik Direktörü Nestor El Maestro, Altay'a mağlup oldukları maçın ardından bu mağlubiyetin diğer maçlardan daha acı bir skor olduğunu söyledi. El Maestro, "Sızlanacak halimiz yok. Biz profesyoneliz, her maç 3 puan değerinde. İlk yarıda kendi oyunumuzu sahaya yansıttık. Kaçan şanslar için ağlamayacağız, bazen olabiliyor. Yediğimiz gol ve penaltı bizim için şanssız zamanlardı" diye konuştu. Göztepe, perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Beşiktaş'a konuk olacak.