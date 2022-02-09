Cömert Göztepe

Süher Lig'de son maçında Altay'a yenilen Göztepe, alt sıralardaki takımlara puan dağıtmaya devam etti. 19. sırada yer alan ve 16 maçtır kazanamayan ezeli rakibine 2-0'lık skorla boyun eğen Göz-Göz bu sezon düşme hattında yer alan 3 rakibine de yenildi. İzmir ekibi, ilk yarıda 8. hafta mücadelesinde evinde henüz galibiyeti olmayan son sıradaki Giresunspor'a yenilerek Karadeniz ekibine can vermişti. Sarıkırmızılılar 16. haftada da en dipte yer alan Ç.Rize'ye yenilmekten kurtulamıştı. Göz-Göz, Altay'a da sahasında yenilerek rakibinin kurtuluş umutlarını artırdı. Sarı-kırmızılılar, 24 haftalık süreçte düşme potasındaki 3 takımla oynadığı 3 maçını da kaybederek 9 puandan oldu.

EL MAESTRO TAKIMINDAN EMİN

GÖZTEPE Teknik Direktörü Nestor El Maestro, futbolcuları, "Biz iyi bir takımız. Yakaladığımız serilerle bunu daha önce gösterdik. Hem kupada hem de ligde istediğimiz seviyeye geleceğimizden şüphem yok" cümleleriyle motive etti.

TÜRKİYE KUPASI'NDA İLK HEDEFİ BEŞİKTAŞ

ALTAY derbisini kaybeden Göztepe, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Yarın son 16 turunda deplasmanda Beşiktaş'ın rakibi olacak sarı-kırmızılılarda teknik ekip ve futbolcuların tura çok inandığı kaydedildi. Altay mağlubiyetini unutturmak isteyen Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro'nun as kadroyla Vodafone Park'ta mücadele edeceği bildirildi. Kupada mutlak çeyrek finali hedefleyen İzmir ekibinde, sol arka adalesinden sakatlık yaşayan golcü Adis Jahovic'in İstanbul'da riske edilmeyeceği kaydedildi. Maestro'nun Kartal karşısında bu kez defansın solunda Berkan'ın yerine Moubandje ile oyuna başlaması beklenirken, yeni transfer Di Santo da maça ilk onbirde başlayacak.

■ BURAK HAKERLER