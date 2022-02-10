Göz-Göz kupada Kartal önünde

Spor Toto Süper Lig'de son olarak derbide Altay'a 2-0 mağlup olan Göztepe, bugün Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu maçında Beşiktaş'ın konuğu olacak. Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak müsabakada Yasin Kol görev yapacak ve dev mücadele A Spor'dan ekranlara gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada kazanan taraf adını çeyrek finale yazdıracak. Maçın 90 dakikasında eşitlik bozulmazsa 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak.

EL MAESTRO: KUPA ÖNEMLİ

Bu süreçte de maç berabere tamamlanırsa tur atlayan tarafı seri penaltı atışları belirleyecek. Göztepe'nin hocası Nestor El Maestro'nun sahaya as kadroyla çıkması bekleniyor. Altay yenilgisini telafi edeceklerini ifade eden Maestro, "Kupa bizim için önemli. Beşiktaş güçlü bir rakip ancak elimizden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacağız. Taraftarımızın beklentilerini biliyoruz. Beşiktaş ve Hatay maçlarını kayıpsız geçip önümüze bakacağız" dedi.

JAHOVİC YİNE YOK

GÖZTEPE'DE sakatlığı süren golcü Adis Jahovic, İstanbul'da forma giyemeyecek. Makedon golcü bilindiği üzere Altay mücadelesinde de görev alamamıştı. Kupanın 4. turunda Kahta 02'yi 5-0 yenen Göztepe 5. turda Yılport Samsunspor'a 1-0 üstünlük kurarak son 16 turunda mücadele etme hakkı yakaladı. Kartal ise Altay'ı 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.