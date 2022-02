GÖZ-GÖZ’’e Kartal pençesi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda normal süresi ve uzatmaları golsüz eşitlikle sona eren maçta Göztepe, Beşiktaş'a penaltılarda 3-1 yenilerek kupadan elendi, siyah-beyazlılar çeyrek finale yükseldi. 29'da Halil'in çaprazdan yaptığı vuruşta Ersin topu kornere çeldi. 62'de Ghezzal'ın vuruşunda top direğin dibinden auta gitti. 88'de N'Diaye'nin vuruşunda Ersin topu kornere çeldi. 90+9'da Batshuayi fırsatı değerlendiremedi, maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda da sonuç değişmedi ve seri penaltı atışlarına geçildi. Göztepe'de Di Santo, Berkan ve Lourency penaltıyı gole çeviremedi, Ersin iki penaltıyı kurtardı, sadece Angel gol kaydetti. Beşiktaş'ta ise Pjanic penaltıyı kaçırırken, Batshuayi, Atiba, Vida sonuca ulaştı. Göztepe maçı 3-1 kaybederek kupaya veda etti.

'SUS' İŞARETİ YAPTI, ORTALIK KARIŞTI

Göztepe kaptanı Halil Akpunar, ilk yarının bitiş düdüğünün ardından Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe'ye 'Sus' işareti yaptı. Bu hareket üzerine ikili arasında gerginlik yaşandı. Tartışma soyunma odası koridorunda da devam etti. Araya giren futbolcular ve teknik ekip iki ismi sakinleştirirken, Akbunar ve Topraktepe sarı kartla cezalandırıldı.

İKİ TEKNİK DİREKTÖR DE KADROLARI DEĞİŞTİRDİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 Turu'nda dün Beşiktaş'a konuk olan Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro, on birde değişikliğe gitti. Altay derbisinde sahaya çıkan on birde 4 değişikliğe giden Sırp teknik adam Kartal karşısına aslarla çıktı. Savunmada Wilker'ın yerine Kahraman'a şans veren Maestro, sol bekte Berkan'ın yerine Moubandje'ye formayı verdi. Orta alanda ise Soner'i keserek son transfer Aytaç'ı görevlendiren genç teknik adam, golcü Franco'yu kulübeye çekerek Tijanic'i görevlendirdi. Altay maçında farklı bir on birle Beşiktaş karşısına çıkan Göztepe'de Ndiaye kanattan bu kez ileri uca kaydırıldı. Sarı-kırmızılı ekipte, sakatlığı süren golcü Adis Jahovic ve Oussama Tannane zorlu mücadelenin kadrosunda yer almadı.

KEREM 419 GÜN SONRA

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Antalyaspor maçının 11'inde 5 değişikliğe giderek Göztepe karşısında takımını sahaya sürdü. Karaveli, sakatlığı bulunan Rosier'in yerine Kerem Kalafat'a 419 gün sonra siyah-beyazlı formayla görev verdi. , Can Bozdoğan'ın yerine Josef, Necip Uysal'ın yerine Oğuzhan Özyakup, Emirhan İlkhan'ın yerine Ghezzal, Batshuayi'nin yerine ise Larin 11'de forma şansı buldu.

KURA ÇEKİMİ BUGÜN

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda Çeyrek Finali yükselen takımlar belli oldu. Gaziantep Fk, Karagümrük, Kayserispor, Sivasspor, Antalyaspor, Trabzonspor, Alanyaspor ve son olarak Beşiktaş bir üst tura çıktı. Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi ise bugün saat 14.30'da yapılacak. Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek kura çekimi törenine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak. Kura çekimi A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan Çeyrek Final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan Yarı Final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Çeyrek Final maçları 1, 2 ve 3 Mart'ta, oynanacak.