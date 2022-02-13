Göz-Göz’ün kozu Adis

Süper Lig'de kurtuluş mücadelesi veren Göztepe'de gözler Hatayspor maçına çevrildi. İkinci yarıya 4'te 4 yaparak başlayan ancak son maçında Altay'a yenilen Göz-Göz, Beşiktaş'a da kupadan elendikten sonra gözüne Hatay'ı kestirdi. Güçlü rakibi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Göztepe'de kritik 90 dakikada teknik direktör Nestor El Maestro'nun en büyük kozu ise golcü yıldız Adis Jahovic olacak. Sakatlıktan çıkan 34 yaşındaki golcü futbolcu hafta içi idmanlarda da formuyla formayı kaptı.

BU SEZON TOPLAM 4 GOLÜ VAR

HATAY'DA yeni transfer Franco Di Santo'nun yerine forma giyecek olan Adis ile Sırp teknik adam Maesro özel olarak ilgileniyor. Ndiaye'yi yine kaptan Halil ile birlikte kanatta değerlendirmeyi planlayan Maestro, Makedon yıldızı ile gol arayacak.



DIŞ SAHADA SERİ PEŞİNDE

Göztepe'de Hatay karşısında deplasman performansına güveniyor. Dış sahada 2. yarıda oynadığı son iki maçta Yeni Malatya ve Başakşehir'i yenerek 2'de 2 yapan Göztepe, Hatay'ı da yenerek seri yakalamak istiyor. Dış sahada 11 maça çıkan İzmir ekibi 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Göztepe gurbette, Kasımpaşa, Yeni Malatya ve Başakşehir'i yenerken, Antalya, Sivas, Alanya ve Kayseri ile berabere kaldı. Altay, G.Saray, Rize ve Beşiktaş'a mağlup olan Göztepe, dışarıda 16 gol atıp 18 gol yedi.



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