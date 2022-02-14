Göztepe’nin rakibi Hatay

SPOR Toto Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Göztepe, bugün 25. haftanın kapanış maçında Hatayspor'a konuk oluyor. Yeni Hatay Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. İkinci yarıda 4'te 4 yaptıktan sonra geçen hafta sahasında derbide Altay'a kaybeden sarı-kırmızılılar, Hatay'dan galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor. Sarı-kırmızılılar kritik maç öncesi 27 puanla 15. sırada yer alırken, ev sahibi Hatay ise 36 puanla 6. sırada konumlanıyor. Küme düşme barajıyla arasındaki puan farkını açmak isteyen Göztepe'de önemli eksikler bulunuyor. Sarı-kırmızılı İzmir ekibinde, savunmada Dino ve orta alanda ise Obinna sarı kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Buna karşılık Altay maçında forma giyemeyen ve sakatlığını atlatan Oussama Tannane ise takıma dönüş yaptı. Hatay'da ise sarı kart cezalısı Adama Traore Göz- Göz'e karşı forma giyemeyecek.

ZORUNLU DEĞİŞİKLİK YAPILACAK

SARI-KIRMIZILI ekipte, Hatay maçı öncesi Dino ve Obinna'nın yokluğu zorunlu değişimi de beraberinde getirdi. Savunmada Dino'nun yerine Atakan'ın oynaması beklenirken, orta alanda da Obinna'nın yerine teknik direktör Nestor El Maestro yeni transfer Aytaç'a şans verecek. Ayrıca performans kaynaklı değişime de gidecek olan Sırp teknik adam sol bekte Berkan'ın yerine Moubandje'yi Hatay'a karşı hazırlarken, Adis'in yokluğunda ise Franco Di Santo'nun görev yapması bekleniyor.



GÖZTEPE'NİN KOZU NDİAYE

GÖZTEPE'NİN Adis Jahovic'in yokluğu ve Franco Di Santo'nun takıma henüz ısınamaması nedeniyle Hatayspor karşısında en büyük kozu Ndiaye olacak. Sezona iyi başlayan sonrasında performnas düşüklüğü yaşayan Senegalli golcü, son haftalarda tekrar çıkışa geçti. Ndiaye bu sezon sarı kırmızılı forma altında ligde 7 gol atarken, 1 de asist yaptı.