Ateşe düştü

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Göztepe, Altay'dan sonra Hatay'a da kaybederek yeniden ateş çemberine düştü. İlk yarıyı 15 puanla 19. sırada tamamlayan Göz-Göz, ikinci yarıda ise 4'te 4 yaparak müthiş bir çıkış yakalamıştı. Puanını 27'ye çıkaran İzmir ekibi, 14. sıraya kadar yükselirken, Galatasaray ve Giresun'u altına alarak küme düşme barajının 3 puan üzerinde konumlanmıştı.

Ancak sarı-kırmızılılar önce derbide Altay, ardından da Hatayspor'a yenilerek üst üste iki yenilgiyle yeniden korkulu rüya görmeye başladı. Yedi önemli eksikle gittiği Hatay deplasmanında 2-1'lik yenilgiye engel olamayan Göztepe, 25. hafta itibariyle 16. sıraya gerilirken düşme barajının hemen üstünde yer aldı.

16. SIRAYA GERİLEDİ

Sarı-kırmızılıların 17. sıradaki Giresun ile arasında ise sadece 1 puanlık fark kaldı. Göz-Göz'ün Pazartesi günü evinde G.Saray ile oynayacağı karşılaşma büyük önem kazandı. Kritik maçtan olumsuz sonuç çıkması halinde rakiplerin alacağı sonuçlara göre Göztepe yeniden ateş hattına inebilir.

EN AZ BİR PUAN ALMALIYDIK

GÖZTEPE Başkan Vekili Talat Papatya, Hatayspor karşısında ortaya konulan mücadelenin karşılığını alamadıklarını belirterek, Galatasaray maçıyla beraber yeniden çıkışa geçmek istediklerini söyledi. Papatya, "Sakat ve cezalı oyuncularımızın çok olmasına rağmen en az 1 puan almayı düşündüğümüz maçı kaybettik. Ligin 2. yarısı ile yakaladığımız ivme ve kazanma alışkanlığımızı hızlı bir şekilde geri kazanmamız gerekiyor" dedi.

SAKATLAR İÇİN SEFERBERLİK

Hatayspor maçı öncesi sakatlık şoku yaşayan Göztepe'de seferberlik ilan edildi. Ligde zorlu bir sürece giren sarı-kırmızılılarda as kadroda forma giyen Atınç ve Ndiaye sakatlanmış, Adis de tedavisi sürdüğü için Hatay maçında forma giyememişti. Pazartesi günü oynanacak G.Saray maçına Atınç, Ndiaye ve Adis'in yetiştirilmesi için sağlık heyeti seferber oldu. Marko Mihojevic ve Burekovic'in de sakatlığı sürerken, Hatay maçında cezasını tamamlayan Dino ve Obinna ise G.Saray maçıyla formalarına kavuşacak.

GOLCÜ Dİ SANTO SKOR ÜRETEMEDİ

Göztepe'nin ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Franco Di Santo, eksiklerin yokluğunda bulduğu şansı iyi kullanamadı. Altay derbisinde Adis'in yokluğunda ilk kez on birde yer alan Arjantinli futbolcu, Hatay deplasmanında da kadroda yer aldı. Kupada sonradan oyuna girdiği Beşiktaş maçında seri penaltılarda bir atıştan yararlanamayan 32 yaşındaki golcü, Hatay maçında da bir kez direğe takıldı. Forma giydiği üç maçta 173 dakika sahada kalan Di Santo, Adis ve Ndiaye'nin iyileşmesi halinde teknik direktör Nestor El Maestro tarafından yedek kulübesine çekilecek.

■ BURAK HAKERLER