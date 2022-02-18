GÖZ-GÖZ fobiyi yenecek

Süper Lig'de üst üste iki yenilginin ardından Galatasaray'ı ağırlayacak olan Göztepe zincir kırmak istiyor. Göz-Göz, son 5 sezonda sadece 1 kez yenebildiği İstanbul ekibi karşısındaki şanssızlığını kırmayı hedefliyor. Süper Lig'e çıktığı 2017-18 sezonundan bu yana rakibiyle 9 kez karşı karşıya gelen Göz-Göz, bu maçlardan 8 yenilgi alırken, sadece bir kez üstünlük sağlayabildi. Kritik karşılaşma öncesi Göztepe 27 puanla 16. sırada yer alırken, 6 maçtır kazanamayan Galatasaray ise 29 puanla 13. sırada konumlanıyor.

SADECE 7 GOL ATABİLDİ

Son 9 maçta Göztepe, G.Saray filelerini sadece 7 kez sarsarken, kalesinde ise tam 18 gol gördü.

GÖZTEPE'DE SEFERBERLİK

GALATASARAY ile oynanacak olan önemli 90 dakika öncesi Göztepe'de sakatların takıma dönmesi için seferberlik ilan edildi. Hatay maçının hemen öncesinde sakatlanan stoper Atınç Nukan ve golcü Cherif Ndiaye'nin durumları belirsizliğini koruyor. İki oyuncu da bireysel olarak çalışmalara başlarken, henüz takıma dahil olmamaları pazartesi günü on bire dönme ihtimallerini zayıflatıyor. Altay derbisi öncesi sakatlanan ve son iki lig maçında forma giyemeyen golcü Adis Jahovic ise takımla idmanlara başladı. Makedon golcünün G.Saray önünde on birde yer alması beklenirken, cezaları biten Dino ve Obinna'nın takıma dönmesi ise teknik heyetin elini güçlendiriyor

BİLETLER SATIŞTA

21 Şubat Pazartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak olan Galatasaray maçının biletleri bugün satışa çıkıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, kritik maç için bilet fiyatı politikasında bir değişikliğe gitmedi. Biletler, 6. kategori 25 lira, 5. kategori 50 lira, 4. kategori 75 lira, 3. kategori 100 lira, 2. kategori 225 lira ve 1. kategori ise 375 liradan bugün saat 11.00'de Passolig sistemi üzerinden satışa çıkarılacak.

KIZILAY İLE İŞBİRLİĞİ

GÖZTEPE ile Türk Kızılay İzmir Şubesi, 2018- 2019 ve 2020 yıllarında gerçekleştirilen 'Bir Atkı Bir Oyuncak' projesine bir yenisini daha ekledi. Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya ve Türk Kızılay İzmir Şubesi Başkanı Kerem Baykalmış, Türk Kızılay İzmir Şubesi'nde bir lansman gerçekleştirerek projeyi tanıttı. 'Bir Atkı Bir Oyuncak' projesi kapsamında pazartesi oynanacak Göztepe-Galatasaray maçında, Gürsel Aksel Stadı çevresinde Kızılay çadırları kurulacak. Maça gelen Göztepeli taraftarların atkı, bere, eldiven ve oyuncak bağışı kabul edilecek.

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