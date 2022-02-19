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Haberler Göztepe Göztepe Taekwondo Avrupa’nın zirvesinde

Göztepe Taekwondo Avrupa’nın zirvesinde

19.2.2022

Göztepe Taekwondo Avrupa’nın zirvesinde

Göztepe Taekwondo Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenen 7. Avrupa Başkanlık Kupası Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon oldu. Arnavutluk'un Durres kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Göztepeli sporcular bireysel olarak ise 1 altın ve 2 bronz madalya kazanmayı başardı. Ferdi kategoride Fatma Törehan altın, Begüm Alkan Çal ve İlkay Tekin bronz madalyanın sahibi oldu. Sporcuların başarısı üzerinde tebrik mesajı yayımlayan Göztepe Spor Kulübü, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Avrupa'da altın madalya ile başlangıç yapmayı başaran taekwondo sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz."