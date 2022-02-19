Göztepe’nin zafer planı

Göztepe, Altay ve Hatay yenilgilerinin ardından Galatasaray'ı gözüne kestirdi. Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, Galatasaray'ı imha planını hazırladı. İki haftalık yenilgi serisine son vermek ve 6 maçtır kazanamayan G.Saray'ı puan tablosunda altına almak isteyen Göz-Göz, ilk yarım saatte gol bulup rakibini çözmek istiyor. Hatay maçı öncesi sakatlanan golcü Ndiaye ve stoper Atınç'ın forma giymesinin zor olduğu kritik 90 dakikada ise Maestro'nun kozu Adis Jahovic olacak.

OBİNNA TAKIMA DÖNÜYOR

Adis'in, Di Santo'nun yerine forma giymesi bekleniyor. Sırp teknik adam formsuz Tijanic'in yerine kaptan Halil ile birlikte kanatta Lourency'yi sahaya sürecek. Savunmada Dino, orta alanda ise Obinna'nın takıma dönmesiyle eli daha da güçlenen Maestro, Aslan'ın gol silahlarına kilit vuracak.



KARDEŞLER TEPKİSİ

Göztepe taraftar grubu Yalı, G.Saray maçı öncesi bir açıklama yayınladı. Bu maç öncesi gelişmeleri eleştiren grubun açıklamasında "Türk futboluna yayın ihalesi üzerinden bir kurgulama planlanıyor. Önce G.Saray başkanının düşmeme yolundaki açıklamaları, yayın ihale tekliflerinin düşük kalmasının İstanbul kulüplerinin kötü durumuna bağlanması ve son olarak Galatasaray ile oynayacağımız maça Arda Kardeşler'in atanması. Bu zat-ı muhterem, sosyal medya üzerinden Göztepe taraftarlarını araştırıp kullanılan 2-3 kelime için avukatlar aracılığılı ile insanlara eziyet etmekten imtina etmeyen ve her maçta hakkımızı yiyen Göztepe düşmanlarından birisi. Bu konuşmaların üzerine maçımıza atanması tesadüften biraz fazla gibi duruyor. İstanbul'u koruma planlarınızın ve kalitesi yerlerde ligin yayın hakkı tekliflerini yükseltme çabanızın farkındayız. Size sözümüz, çabalarınızı sakın Göztepe üzerinden şekillendirmeye kalkmayın" denildi.



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