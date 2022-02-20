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Haberler Göztepe Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, koronavirüse yakalandı

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, koronavirüse yakalandı

Son dakika haberi... Göztepe Spor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yaptığı duyuruya göre Başkan Mehmet Sepil’in PCR testi pozitif çıktı. Sepil’in tedavi ve izolasyon sürecinin evinde devam ettiğini bildirdi.

İHA

20.02.2022, 18:49 Güncelleme Tarihi: 20.02.2022, 18:52

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, koronavirüse yakalandı

Göztepe, Başkan Mehmet Sepil'in PCR testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Galatasaray ile oynanacak maç öncesinde kötü bir haber aldı. Sarı-kırmızılı kulüp, Başkan Mehmet Sepil'e yapılan Covid-19 PCR testinin sonucunun pozitif sonuçlandığını açıkladı. Mehmet Sepil'in genel sağlık durumunun iyi olduğunu duyuran İzmir temsilcisi, Sepil'in tedavi ve izolasyon sürecinin evinde devam ettiğini bildirdi.