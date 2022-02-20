Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, koronavirüse yakalandı

Göztepe, Başkan Mehmet Sepil'in PCR testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Galatasaray ile oynanacak maç öncesinde kötü bir haber aldı. Sarı-kırmızılı kulüp, Başkan Mehmet Sepil'e yapılan Covid-19 PCR testinin sonucunun pozitif sonuçlandığını açıkladı. Mehmet Sepil'in genel sağlık durumunun iyi olduğunu duyuran İzmir temsilcisi, Sepil'in tedavi ve izolasyon sürecinin evinde devam ettiğini bildirdi.
Başkanımız Mehmet Sepil'e yapılan Covid-19 PCR testinin sonucu pozitif çıkmıştır.— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) February 20, 2022
Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.#Göztepe pic.twitter.com/2Bf2oQ7Q9j